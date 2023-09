Do konce roku nedorazí žádné nové Macy

Pokud jste doufali v to, že Apple do konce roku světu ukáže kromě iPhonů či Apple Watch ještě pár nových Maců, máme pro vás špatnou zprávu. Přestože se v předešlých týdnech čile spekulovalo nad tím, kolik Maců zvládne Apple na podzim představit, velmi dobře informovaný analytik Ming-Chi Kuo se nechal před pár hodinami slyšet, že nic takového neproběhne. Na nové Macy si tedy budeme muset počkat do příštího roku.

Fotogalerie macbook air 15 LsA 1 macbook air 15 LsA 2 macbook air 15 LsA 3 macbook air 15 LsA 4 macbook air 15 LsA 5 macbook air 15 LsA 6 macbook air 15 LsA 7 macbook air 15 LsA 8 macbook air 15 LsA 9 macbook air 15 LsA 10 macbook air 15 LsA 11 macbook air 15 LsA 12 macbook air 15 LsA 13 macbook air 15 LsA 14 macbook air 15 LsA 15 macbook air 15 LsA 16 macbook air 15 LsA 17 macbook air 15 LsA 18 Vstoupit do galerie

Kuovy zdroje potvrdily konkrétně to, že pro nové Macy je v současnosti intenzivně vyvíjen čip M3 založený na 3nm výrobní technologii. Háček je však v tom, že dle všeho ještě není zcela dokončen a proto se plánované představení nových Maců odkládá až na začátek příštího roku. Prvními adepty na tento čip jsou pak nepřekvapivě základní Macy – tedy MacBooky Air, 24“ iMacy, 13“ MacBooky Pro či Macy mini. Poté přijdou čipy M3 ve výkonnějších verzích pro MacBooky Pro, Macy Studio, mini či Pro a s trochou štěstí i pro větší iMacy. Bližší informace o termínu vydání či tom, zda se přechod na novou výrobní metodu procesorů podepíše i na finální ceně Maců jsou nicméně zatím ve hvězdách.