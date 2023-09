Česká spořitelna má problém s mobilním bankovnictvím

Není tomu tak dlouho, co jsme vás informovali o velkém výpadku internetového a mobilního bankovnictví celé řady českých bank. Jak se však bohužel zdá, nejednalo se o jediný výpadek na dlouhou dobu. Klienti České spořitelny totiž ode dnešního rána hlásí, že se jim velmi špatně přihlašuje do jejich mobilního bankovnictví. Konkrétně se do mobilní aplikace nelze přihlásit vůbec, nebo je celé přihlašování extrémně zdlouhavé a uživatele tedy v používání dost limituje. Útěchou může být nicméně částečně fakt, že internetové bankovnictví (tedy bankovnictví spravované přes prohlížeč) a webové stránky banky fungují bez problému. Na opravě se zároveň dle všeho již pracuje, protože banka již začala analyzovat příčinu problému, aby jej mohla co nejrychleji napravit. Jak rychle se to podaří však ukáže až čas.