Apple plánuje nahradit silikonové obaly na iPhone ekologičtější variantou

O tom, že Apple spolu s iPhone 15 představí také zbrusu nové obaly označované jako FineWoven, které nahradí kožené obaly si cvrlikají i vrabci na střeše. Ovšem Apple plánuje postupně také ukončit výrobu silikonových obalů na iPhone a ty nahradit za novou ekologicky přívětivější variantu. Stejný osud pak má čekat také řemínky pro Apple Watch a další příslušenství jako je například AirTag Loop a tak dále. Podle informací od známého leakera Kosutami se chce Apple ještě více zaměřit na ekologii a právě z toho důvodu, budou součástí balení iPhone 15 opletené kabely, které nahradí kabely s gumovou bužírkou.

Nahrazení silikonu jako materiálu pro výrobu obalů a dalšího příslušenství se přitom nemá stát tak jako v případě kožených obalů ze dne na den, ale Apple by měl tyto materály nahradit pozvolna během následujcíích měsíců a nějaký čas nabízet jak nové varianty, tak ty stávající. To bude však jen do doby, dokud se nevyprodají zásoby silikonových variant. Leaker sice zatím netuší, jaký materiál nahradí silikon, ovšem je jasné, že to bude velmi dobře recyklovatelný nebo ideálně rovnou již recyklovaný materiál, protože aktuální silikonové obaly se jen velmi těžko recyklují a nejsou vyráběny z recyklovaných materiálů.