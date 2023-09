5 Apple novinek, které očekáváme na zítřejší Keynote a 5 černých koní, kteří mohou dorazit také

Od nejsledovanější (a zároveň pravděpodobně poslední) Apple Keynote letošního roku nás dělí už jen necelý den. Nelze se proto absolutně divit tomu, že někteří jablíčkáři jsou jako na trní a nemohou se odhalení nových produktů dočkat. Tušíte však vlastně, co vše by měl a mohl Apple zítra večer ukázat? Pokud tomu tak není, v následujících řádcích vám zkusíme přiblížit, co se jeví jako pravděpodobné pro zítřejší Keynote. A že toho není rozhodně málo! Mohlo by vás zajímat Kdy, kde a jak sledovat představení iPhone 15 (Pro) a dalších Apple novinek Vše o Apple Jiří Filip 10. 9. 2023

Očekávané novinky Apple Watch Series 9 Novou generaci Apple Watch představuje Apple prakticky od jejich prvopočátku rok co rok spolu s iPhony a tak nemá smysl absolutně pochybovat o tom, že se jí dočkáme i tentokrát. Bohužel, z dostupných úniků to vypadá, že se Series 9 technologicky příliš neposune, jelikož se bude jak designově, tak i technicky výrazně podobat loňským Apple Watch Series 8, které se však zase výrazně podobají Apple Watch Series 7. Zkrátka a dobře, příchod nových Apple Watch je jistota, ale je do jisté míry otázka, zda o tuto jistotu vůbec stojíme, jelikož inovací bude skutečně poskrovnu. Pokud se ale smíříte s rychlejším čipem, lepším senzorem pro monitoring srdce či novou barevnou variantou, budete s Apple Watch 9 zřejmě spokojeni. Fotogalerie apple watch series 9 pink aw pink color aw barbie pink aw 9 pink Vstoupit do galerie

Apple Watch Ultra 2 U Apple Watch Ultra sice nemůžeme zatím říci, že je Apple představuje se železnou pravidelností, jelikož nás čeká teprve jejich druhá generace, ale vzhledem k tomu, kolik úniků informací se okolo nich točí, zdá se jejich příchod více než pravděpodobný. Bohužel, inovovat zde má Apple v podobném duchu jako u Series 9, což jinými slovy znamená vlastně jen nasazení rychlejšího procesoru, nové barevné varianty a kvalitnějšího srdečního senzoru. Právě barva by ale mohla být ve výsledku pro prodeje dost podstatná, jelikož již loni mnozí jablíčkáři kritizovali Apple za to, že hodinky přinesl jen v jedné – světlé – variantě. Letošní tmavě šedá by tedy mohla mezi uživateli opravdu zabodovat – tím spíš, když minimálně podle konceptů vypadá opravdu skvostně. Fotogalerie #2 Apple Watch Ultra 2 Black TitaniumApple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 Black Titanium Apple Watch Ultra 2 black Vstoupit do galerie

iPhone 15 (Plus) iPhony 15 (Plus) budou bezesporu jednou z hlavních hvězd zítřejšího večera. Základní iPhony jsou totiž mezi uživateli stále velmi oblíbené, přičemž „patnáctky“ na tom budou oproti předešlým generacím velmi pravděpodobně ještě lépe. To proto, že u nich Apple jednak nasadí Dynamic Island, který byl doposud exkluzivní jen pro iPhony 14 Pro, ale hlavně je designově mírně pozmění, takže budou pro uživatele lákavější, jako tomu ostatně bylo doposud vždy, když Apple iPhony redesignoval. Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na nasazení USB-C portu, výkonnější čip či kvalitnější fotosoustavu. Zkrátka a dobře, po loňském zklamání s iPhony 14 (Plus) budou iPhony 15 (Plus) opět velmi solidními zařízeními. Fotogalerie #3 iphone 15 barvy barvy iphone 15 barvy iphone 15 2023 iphone 15 barvy apple iphone 15 Vstoupit do galerie

iPhone 15 Pro (Max) iPhony řady Pro jsou již několik let výkladní skříní Applu a je proto naprosto jasné, že jim bude zítra na Keynote věnována značná část její délky. Vzhledem k důležitosti tohoto produktu ostatně očekáváme, že jej Apple ukáže až na úplném konci předtočeného videa coby zlatý vrchol jeho snažení posledních měsíců. A že by mělo být o co stát. iPhony 15 Pro totiž přinesou titanové šasi s mírně zaoblenými hranami, vylepšenou fotosoustavu s periskopickým teleobjektivem u modelu Pro Max, užší rámečky kolem displeje, USB-C port, nové barevné varianty, výkonnější procesor, vyšší výdrž a zřejmě ještě řadu dalších zajímavých novinek. Je nicméně otázkou, jak to bude s cenami, které u nich Apple nasadí. V kuloárech se totiž sice šušká o zdražení, ale zda se bude jednat o zdražení obou modelů, nebo jen většího Maxe kvůli lepší fotosoustavě je ve hvězdách. Fotogalerie #4 iPhone 15 Pro barvy barvy iphone 15 pro barva iphone 15 pro iphone 15 pro tapety 2 Vstoupit do galerie

Nové příslušenství pro iPhony a Apple Watch nahrazující kůži Kožené kryty pro iPhony lze označit do jisté míry za naprosto ikonické příslušenství. To proto, že je k nim Apple prodává již dlouhé roky, za které se mu podařilo získat nepřeberné množství příznivců, kteří nedají na kůži na telefonu dopustit. Čím dál více lidí však začíná vnímat kůži jako neetickou, přičemž jiní poukazují na neekologičnost z hlediska možné recyklace. Právě tyto nářky měly Apple přimět k tomu, aby své vnímání kůže přehodnotil a kožené kryty pro iPhony nahradil tkanými. A nejen to. S kůží se totiž mají rozloučit i řemínky pro Apple Watch. Na to, jak mají nové typy krytů pro iPhony, které nahradí ty kožené, vypadat, se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem. Fotogalerie #5 iphone 15 case 1 iphone 15 case 2 iphone 15 case 3 iphone 15 case 4 iphone 15 case 5 apple new case iphone 15 iphone 15 Apple magic case apple case iphone iphone 15 Apple magic case iphone 15 pro case 2 iphone 15 pro case 1 iphone 15 pro case 3 Vstoupit do galerie