Už jen dnes rozdává Niceboy k nákupu nad 2000 Kč parádní repráček zcela zdarma!

Komerční sdělení: Produkty z dílny české firmy Niceboy se těší v posledních letech čím dál tím větší popularitě, čemuž se však vlastně ani příliš nejde divit. Její produktové portfolio je totiž velmi široké, takže si v něm takřka každý najde přesně tu elektroniku, kterou hledá. Ať už se jedná o audio produkty, akční kamerky, chytré hodinky, produkty do chytré domácnosti nebo třeba fény a elektrické zubní kartáčky, k dostání je naprosto vše a to navíc za vynikající ceny. Niceboy se navíc snaží své zákazníky potěšit spoustou nejrůznějších akcí, díky kterým je tak nákup na jeho eshopu ještě lákavější, přičemž jedna taková probíhá i nyní. Pokud totiž od 21. 8. do 10. 9. nakoupíte na eshopu niceboy.eu nad 2000 Kč, dostanete od prodejce reproduktor Niceboy RAZE Mini 4 v hodnotě 499 Kč zcela zdarma. A jelikož je 10. 9. dnes, je tedy poslední šance získat repráček zdarma.

Nabídku Niceboy naleznete zde