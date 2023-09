Rok s iPhonem 14 Pro po roce s iPhonem 13 Pro Max aneb je lepší větší, nebo menší?

Od představení nové generace iPhonů nás dělí poslední dny a natěšenost jablíčkářů tedy zákonitě graduje. I já se na novinky zcela upřímně docela dost těším a to i přesto, že o nich píšu de facto dnes a denně a tedy by možná leckdo řekl, že již jimi jsem přesycený. Mám však trochu jiný problém. Stále mi totiž vrtá hlavou, zda z mého nynějšího iPhonu 14 Pro přejít na 6,1“ iPhone 15 Pro, nebo na 6,7“ iPhone 15 Pro Max. Větší iPhone jsem totiž měl před iPhonem 14 Pro, takže mám stále v živé paměti jeho klady i zápory.

Když se po jednom roce s menším a druhém roce s větším iPhonem zamyslím nad tím, jak se mi telefony celkově používaly, menšímu modelu hraje jednoznačně do karet jeho snadné používání jednou rukou. Když člověk vyrazí ven, potřebuje něco rychle zkontrolovat v autě nebo třeba jen leží na gauči či v posteli, nižší hmotnost v kombinaci s rozměry, které vám telefon stále dovolují pohodlně využívat jednou rukou vnímám určitě pozitivněji než mohutné tělo Maxe. Je tu však jedno zásadní ale. Mohutné tělo totiž kompenzoval (logicky) velký, krásný displej, který byl pro konzumaci obsahu jako stvořený. A nejen to. Možná teď někomu nahraju na smeč, protože je mi jasné, že to v komentářích schytám za občasné překlepy ve článcích, ale ano, když není zbytí a nikdo jiný nemůže, člověku nezbývá nic jiného než třeba znenadání vydané nové verze OS či důležité bleskovky napíše na mobilu. Prostředí WordPressu je naštěstí pro mobily uzpůsobeno naprosto perfektně a tak se nejedná o žádnou vědu. Je ale samozřejmě příjemnější psát na větším displeji než na menším a nejen to – z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že jste v tom i lepší a rychlejší. Produktivita práce je tedy pro modely Max druhým jménem.

Na videa se na mobilu příliš nekoukám a na filmy a seriály máme (nečekaně) televizi. Když ale člověk scrolloval Instagramem a tak podobně, obsah si byl díky většímu displeji schopen vychutnat tak nějak lépe, protože jej viděl logicky detailněji. Podstatnějším benefitem většího displeje je ale za mě jednoznačně jeho využití při autonavigaci, jelikož co si budeme povídat, na neznámých místech chce mít člověk navigaci ideálně co nejpřehlednější, aby si byl co možná nejjistější. A větší displej rozhodně větší přehlednost znamená, takže pokud jezdíte s telefonem coby navigací, Max je rozhodně fajn.

A co že mě vlastně i takto po roce přivádí k přemýšlení o tom, zda menší, nebo větší model? Zcela upřímně je to výdrž baterie, která je u Maxe zkrátka kolosální a věřím, že i letos bude mezi 15 Pro a 15 Pro Max opravdu velký rozdíl. Jen pro zajímavost, Apple uvádí u iPhonu 14 Pro až 23 hodin přehrávání videa, což není na první pohled málo. Háček je však v tom, že iPhone 13 Pro Max na stejnou činnost vydrží až 28 hodin a 14 Pro Max pak dokonce 29 hodin. Downgrade výdrže, který jsem loni zažil, byl tedy opravdu značný a upřímně se s ním tak trochu sžívám ještě teď. Ne, že by mi baterka 14 Pro nestačila, ale čas od času jsou dny, kdy by zkrátka nějaké ty procenta večer navíc byly fajn a zatímco u Maxe jsem je míval, nyní nikoliv.

Jasně, láká mě třeba i lepší optický zoom díky periskopickému teleobjektivu, ale zde úplně nemůžu říci, že tuto novinku osobně vnímám jako revoluci, protože převážnou většinu fotek dělám na klasický širokáč, maximálně pak ultraširokoúhlý objektiv, protože mě efekt rybího oka stále nepřestal bavit. Kdybych tedy po iPhonu 15 Pro Max sáhl, zrovna tento upgrade bych vnímal tak, že je super ho mít, ale obejdu se bez něj – znovu nicméně zdůrazňuji, že osobně!

Kde bych naopak rozdíly mezi oběma modely absolutně nehledal, je například to, jak rychle se přehřejí při CarPlay, hraní náročných her, používání na ostrém slunci a tak podobně. V posledních měsících jsem se setkal několikrát s tvrzeními, že modely Max narozdíl od menších modelů „netopí“, s čímž si však dovolím nesouhlasit. Nemám sice přímé srovnání řady 14 Pro a 14 Pro Max, ale když si vzpomenu na 13 Pro Max, jeho záda hřály minimálně stejně jako záda iPhonů 14 Pro. A protože tepelný design meziročně žádný zásadní upgrade nedostal, nemá za mě příliš smysl dát na podobné řeči, stejně jako bych neřešil kvalitu displeje a tak podobně. Ne, mezi Pro a Pro Max rozdíl opravdu není, ač se v různých diskuzních fórech na internetu dočtete leckdy pravý opak.

Kdybyste se mě tedy ve výsledku zeptali, jaký iPhone bude za mě dávat větší smysl ke koupi, odpověděl bych, že záleží extrémně na tom, co vlastně od daného telefonu očekáváte a pokračoval bych tak, že o foťáku to za mě u Maxe asi až tolik nebude. Jasně, teleobjektiv může být pro leckoho opravdový gamechanger a pokud tomu tak je i u vás, pak není vůbec o čem přemýšlet. Když však tento klad, který pro mě osobně až tak obrovským lákadlem není, pominu, je tu za mě kolosální výdrž, která vám chtě nechtě dá daleko víc svobody než kolik dostanete s menším modelem. Konzumace obsahu z většího displeje je pak také podstatně příjemnější a pokud čas od času potřebujete například napsat delší mail, zeditovat nějaký dokument či třeba jako já sepsat či zkontrolovat rychle článek ve WordPressu, pak je větší displej zkrátka super. Na druhou stranu, zapomeňte na kompaktnost a zároveň zařízení, které v kapse neucítíte. I když má letošní řada Pro nějaký ten gram shodit, Max bude i nadále poměrně těžký, ale hlavně se vám bude pravděpodobně poměrně špatně ovládat jednou rukou, což je třeba v autě dost nepříjemné. Je tedy skutečně třeba extrémně zvážit klady a zápory a uvědomit si, co pro vás vlastně má větší smysl – tedy jestli je to pohodlné používání, dlouhá výdrž baterie nebo třeba právě foťák. Když si pak tyto své preference seřadíte od nejvyšší po nejnižší, výsledný telefon se vám minimálně trochu narýsuje, Detaily však dokreslí až samotný Apple v úterý.

