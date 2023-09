5 užitečných nastavení pro zabezpečení vašeho iPhonu

Na vašem iPhonu máte jistě plno aplikací, které se neobejdou bez přístupu k vaší poloze – mapy, navigační aplikace, nebo třeba aplikace pro rozvoz jídla. Přístup k poloze si ale často vyžadují také aplikace, které se bez něj velice dobře obejdou. Pokud nechcete informace o vaší poloze sdílet s aplikacemi, kterým do vaší polohy nic není, spusťte na iPhonu Nastavení -> Zabezpečení a soukromí -> Polohové služby . Zde stačí postupně klepnout na aplikace, kterým chcete odepřít přístup k vaší poloze, a zvolit variantu Nikdy .

Zabezpečení uzamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky iPhonu můžete snadno přistupovat k widgetům, ovládání přehrávání médií, fotoaparátu a Ovládacímu centru. Možná budete chtít změnit, co je ze zamykací obrazovky přístupné, abyste ochránili své soukromí. Koneckonců, pokud to vidíte vy, může to vidět i kdokoli jiný, kdo drží váš telefon – pokud ovšem příslušné údaje nezabezpečíte za pomoci Face ID. Pro přizpůsobení uzamčené obrazovky vašeho iPhonu spusťte Nastavení -> Face ID a kód. Následně v sekci Povolit přístup při uzamčení určete, které údaje se budou moci na uzamčené obrazovce iPhonu ukázat i bez Face ID.