iPhone 15 fotoaparát: Známe hlavní technické specifikace základních modelů

Pokud se chystáte pořídit nový iPhone 15, fotoaparát a jeho technické specifikace pro vás budou pravděpodobně jednou z hlavních věcí, která vás k pořízení přiměje. Foťáky iPhonů totiž dlouhodobě platí za jedny z nejlepších vůbec, přičemž letošní generace iPhonů má tuto skutečnost jen a jen potvrdit. Super je navíc to, že na oficiální oznámení technických specifikací nebudeme čekat až do příštího týdne, jelikož před malou chvílí unikly na světlo světa. Na co se tedy můžeme těšit u základních modelů – tedy u iPhonů 15 a 15 Plus?

Modely základní iPhony dostanou hlavní snímač s rozlišením 48 Mpx, ale podle uniklých informací nejde o tentýž 48 Mpx snímač jako u současné řady iPhone 14 Pro. Místo toho iPhone 15 a 15 Plus dostanou nový snímač Sony s novým typem konstrukce, který nabízí kvalitnější zachycení detailů i lepší výkon při slabém světle. Telefony si tedy polepší opravdu slušně a rozhodně potěší i náročnější uživatele.

Hlavní fotoaparát: 48MP, f/1,6

Ultraširokoúhlý: 12MP, f/2,4