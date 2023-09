Apple: Zájem o tvorbu aplikací pro Vision Pro je obrovský, máte se na co těšit!

Co se týče Apple Vision Pro, v minulých týdnech se objevily zprávy, že zájem vývojářů je poměrně chladný. Dokazovat to mj. měla velmi chabá návštěvnost vývojářských workshopů. Sami vývojáři aplikací pak mají velmi rozporuplné názory na téma, zda-li je jablečná náhlavní souprava pro jejich aplikace natolik přitažlivým produktem. Jedni jsou toho názoru, že produkt bude trhákem. Jiní se naopak bojí, že investice do vývoje aplikace pro tento produkt bude nakonec ztrátová.

Fotogalerie state of the union wwdc vision pro 6 state of the union wwdc vision pro 23 Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe Vision Pro bryle vision pro Vision Pro bryle Vision Pro state of the union wwdc vision pro 29 state of the union wwdc vision pro 22 state of the union wwdc vision pro 21 state of the union wwdc vision pro 28 state of the union wwdc vision pro 30 Apple vision Pro Vstoupit do galerie

Se zprávou, že vývojářské workshopy mají prázdná místa přišel Mark Gurman z Bloombergu v minulém měsíci. Jedním z důvodů ale měla být skutečnost, že workshopy se konaly pouze v sídle Applu, což znamená, že vývojáři na východním pobřeží nebo jinde v zemi museli čelit drahému a nepohodlnému cestování. Apple se ke zprávám o údajném nezájmu o jeho workshopy nevyjádřil. Ale údajně ti, kteří se jej zúčastnili, byli s velmi spokojeni. Apple se tedy snaží, aby zájem o jeho náhlavní soupravu neuvadal. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že se nelze nedivit, pokud někteří vývojáři nejeví o Vision Pro zájem. Jde o zařízení, které dorazí až v příštím roce, a to za opravdu velký peníz. Mnozí tedy zřejmě vyčkávají, jaký dopad na trh bude tento produkt mít. Uvažujete nad koupí Apple Vision Pro?