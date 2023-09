Apple začne prodávat iPhony 15 (Pro), Apple Watch 9 a další novinky možná hned po představení!

Zdá se, že Apple nechystá na příští týden „jen“ oznámení novinek pro nové generace jeho ikonických produktů, ale taktéž oznámení nové prodejní strategie – tedy alespoň částečně. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž před pár hodinami vynesly, že zaměstnanci Apple Storů byli informováni o tom, že v noci z 12. na 13. září (přičemž Keynote se koná 12. září) bude probíhat velká změna dekorací v Apple Storech. A jelikož je právě tento krok vždy doprovázen spuštěním prodejů nových produktů, začíná se jevit vcelku pravděpodobné, že hned ve středu bude možné si některé z novinek koupit.

Co přesně půjde ve středu 13. září do prodeje můžeme v tuto chvíli bohužel jen hádat. Jelikož však Apple každoročně usiluje o prodání co největšího množství nových iPhonů, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby se zkrátka rozhodl je bez předobjednávek začít prodávat hned ode druhého dne. Vyloučit však samozřejmě nelze ani start prodejů nových Apple Watch, AirPods Pro s USB-C či „jen“ příslušenství. Tak či tak však lze počítat s tím, že nová výzdoba v Apple Storech bude odrážet právě nově představené iPhony 15 (Pro), ať už vstoupí do prodeje či nikoliv. Je dokonce možné, že budou tyto „stroje“ hned ode druhého dne v Apple Storech k dispozici k prohlédnutí.

Fotogalerie iphone 15 barvy barvy iphone 15 barvy iphone 15 2023 iphone 15 barvy apple iphone 15 barvy iphone 15 pro barva iphone 15 pro iPhone 15 Pro barvy Vstoupit do galerie

Pokud se Apple k prodejům novinek hned od druhého dne rozhodne, poruší tím svou mnoho let starou tradici spočívající ve startu předobjednávek zpravidla v pátek po odhalení telefonů a následném startu prodejů o týden později. V očích jablíčkářů by se nicméně zcela určitě jednalo o pozitivum, jelikož čekat na nové iPhony nechce zaručeně nikdo déle než musí. Snad jsou tedy zprávy Gurmana pravdivé a my si budeme moci nové iPhony „osahat“ podstatně dřív než jsme doposud počítali.