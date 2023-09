Tyto oblíbené MacBooky Pro již nepůjde opravit v autorizovaných servisech. Nemáte je taky?

Společnost Apple přidala 13″ a 15″ modely MacBooku Pro s Touch Barem z roku 2017 do svého celosvětového seznamu zastaralých produktů. Apple takto klasifikuje zařízení pět let poté, co byla naposledy distribuována do prodeje. V jejich případě již není zaručeno, že je bude možné opravit v prodejnách Apple Store a autorizovaných servisech Apple, přičemž se možnosti odvíjí od dostupnosti dílů.

Na seznam zastaralých produktů Apple umístil také 15″ MacBook Pro bez Touch Baru z poloviny roku 2015, jež se prodával až do roku 2018. S tímto datem souvisí i kompatibilita připravované aktualizace macOS Sonoma, jež ji nabídne pro modely MacBooku Pro z roku 2018 a novější.

Apple Touch Bar poprvé představil v roce 2016 a v současnosti je 13″ MacBook Pro jediným modelem, u nějž zůstává zachován. Přes původní očekávání se Touch Bar nesetkal s příliš vřelým přijetím a mnoho uživatelů volalo po návratu fyzických kláves, k čemuž se cupertinský gigant uchýlil u 14″ a 16″ MacBooku Pro v roce 2021.