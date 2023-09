Na MP lze nyní sehnat Apple Watch Ultra už od 15 990 Kč

Komerční sdělení: Oslovily vás loni představené Apple Watch Ultra, ale nechce se vám za ně dávat necelých 25 tisíc korun? Pak pro vás máme tip na to, kde se je sehnat podstatně levněji. Řešením je koupě použitého či zánovního modelu u Mobil Pohotovosti, který vám navíc dá na tyto modely samozřejmě i záruku. Nemusíte se tedy bát toho, že se vám zařízení krátce po koupi rozbije a vy nebudete mít nárok na opravu. Nicméně vzhledem k tomu, že například zánovní modely jsou leckdy jen rozbalenými hodinkami, můžete si de facto koupit nové hodinky za nižší cenu.

A o jakých že cenách se to vlastně bavíme? Použité Apple Watch Ultra v kategorii B začínají na Mobil Pohotovosti na 15 990 Kč, kategorie A je pak za 16 990 Kč a zánovní modely stojí 18 990 Kč. Co se pak týče vyloženě nových modelů, jejich cena je 20 490 Kč. Koupí hodinek v kategorii B, které přitom bývají alespoň dle našich zkušeností v perfektním stavu, tedy můžete ušetřit krásných 4500 Kč, za které si můžete koupit třeba AirPods. Zkrátka a dobře, je rozhodně o co stát. Při koupi Apple Watch Ultra si tedy rozhodně nechte ceny použitých a zánovních modelů projít hlavou.

Apple Watch Ultra od 15 990 Kč seženete zde