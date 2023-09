Apple už má jasno v tom, jak vás přesvědčí o výhodách USB-C u iPhonů 15

Výměna ikonického Lightning portu za USB-C u chystaných iPhonů 15 (Pro) je bezesporu jedním z nejzásadnějších, ale i nejkontroverznějších vylepšení těchto telefonů letošního roku. Zatímco někteří uživatelé jsou z této změny nadšeni, jelikož otevře dveře spoustě nových možností, jiní na ní nadávají s tím, že Lightning je i přes svůj věk stále mnohem lepším portem než USB-C. Právě tábor těchto „hejterů“ však chce Apple na své chystané Keynote přesvědčit o opaku.

Jelikož je scénář Keynote napsán již velmi dlouho a pravděpodobně již dávno padla i její poslední klapka, asi vás nepřekvapí, že informace z ní již začínají prosakovat na veřejnost. Část o USB-C portu se pak měla dostat i k velmi dobře informovanému reportérovi Marku Gurmanovi, který se pyšní zdroji pocházejícími zřejmě přímo ze samotného Applu. Ten nyní přišel s tím, že celou prezentaci USB-C portu bude Apple na Keynote prezentovat jako velmi dobrý krok pro spotřebitele a zároveň něco, po čem uživatelé dlouho volali. Jako důvody ke změně pak má Apple vyjmenovat například možnost použití jediného kabelu pro nabíjení iPhonů, iPadů či Maců, kompatibilitu iPhonu se spoustou nového příslušenství, rychlejší nabíjení či kompatibilitu s nabíječkami pro hardware z dílny jiných výrobců. V neposlední řadě má pak část prezentace USB-C věnovat demonstraci výrazného zrychlení datového toku. Zkrátka a dobře, vše se ponese v duchu velkého vylepšení, které uživatelé prostě chtějí a které jejich uživatelská zážitek povznese na nový level, aby Apple navodil pocit jakési potřebnosti tohoto vylepšení.

Jedním dechem se ale sluší dodat, že se bude jednat do jisté míry o divadlo. Byl to totiž právě Apple, kdo se snažil v minulosti bojovat proti Evropské unii, která nedávno přijala nařízení o jednotném nabíjecím portu elektroniky v čele se smartphony. Pokud by se tak nestalo, je prakticky jisté, že by si iPhony i nadále zachovaly Lightning porty a zbavily by se jich až ve chvíli, kdy by je byl Apple schopen učinit zcela bezportovými. To ale dle zdrojů Gurmana kalifornský gigant na prezentaci v žádném případě nepřizná a o Evropské unii tedy na ní nepadne ani zmínka, byť by to bylo do jisté míry fér.