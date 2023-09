Apple chystá na příští rok superlevný MacBook pro studenty!

Počítače od Applu jsou sice mezi uživateli velmi oblíbené, pravdou však je, že jejich cenovka rozhodně není nízká a ne každý si je tak může dovolit – tedy minimálně v porovnání s konkurencí. To si však podle zdrojů asijského portálu DigiTimes začíná Apple uvědomovat čím dál tím víc a proto spustil vývoj MacBooku, který bude moci právě s levnými laptopy určenými zejména pro studenty bojovat.

Zdroje portálu DigiTimes pocházející přímo z dodavatelského řetězce kalifornského giganta tvrdí konkrétně to, že jako hlavního soka v tomto odvětví vnímá Apple Chromebooky, tedy levné notebooky od Lenova, Aceru ci Asusu poháněné operačním systémem Chrome OS. Právě ty totiž zažívají v posledních letech raketový vzestup, když se jich v roce 2019 prodalo na 13,9 milionu, o rok později už to bylo 30,4 milionu a o další rok později dokonce 33,5 milionu kusů. Popularita těchto strojů zejména ve vzdělávacím sektoru je tedy neoddiskutovatelná. Apple proti nim chce vyrukovat do boje levným MacBookem, který bude i nadále disponovat plnohodnotným systémem macOS a co víc, dostane hliníkové tělo jako tomu je o ostatních MacBooků. Celkově se ale má jednat o „složeninu“ z vícero MacBooků, tedy zejména z hlediska použitých dílů. Jinými slovy, Apple se zřejmě chystá ze zbytků komponentů postavit levné studentské počítače, které mu jednak pomohou zbavit se určitých dílů a jednak pomohou oslovit nový uživatelský segment, což je pro něj velmi lákavé. Dříve než ve druhé polovině příštího roku však tyto stroje údajně nedorazí.