Tato parodie představení iPhone 15 Pro vás pobaví

Pokud patříte mezi škarohlídy, kteří se smějí tomu, že posledních pár iPhonů si je navzájem velmi podobných, pak vás zaručeně pobaví následující video. To totiž paroduje představení iPhone 15 Pro. Již samotná otázka na úvod dává jasně najevo, o co zde půjde. Na úvod videa se totiž prezentace zeptá, zda jste připravení na stejný zážitek. Pak již jen následuje to, co někteří vnímají jako realitu posledních let.

Vše, co iPhone 15 Pro přinese, je stejné jako v předchozích generací, tedy s tím rozdílem, že v balení už nebude kabel a vlastně ani samotné balení. Navíc si za telefon budeme mít možnost opět něco málo připlatit oproti předchozím modelům. Podívejte se sami, zda vás reklama pobaví.