Recenze trojité autonabíječky Swissten: Pomocník pro náročné

Řadíte se mezi jedince, kteří neustále cestují autem? Pokud na tuto otázku odpovídáte kladně, zřejmě byste občas rádi rychle a spolehlivě nabíjeli nějaká svá zařízení. Přijet do práce, na schůzku či kamkoli jinam s vybitým iPhonem, iPadem či Apple Watch sice nemusí být konec světa, ale na druhou stranu může být podstatně nevyhovující záležitostí. Nabíjení v autě není písní budoucnosti. Pokud máte správný adaptér, nabijete i v autě téměř cokoli. Do rukou se mi dostal autoadaptér Swissten, který za málo peněz nabízí opravdu hodně muziky. Pojďme se na něj podívat.

Obsah balení

Stejně jako v mnoha jiných případech vám dorazí bíločervená krabička, na jejíž přední straně uvidíte design produktu s popisem několika technických specifikací. Už při pohledu na přední stranu zjistíte, že se jedná o produkt pro náročnější uživatele. Pokud otevřete balení, naleznete v něm pouze autoadaptér vložený do obalu. Krabička mu pasuje tak akorát. Není tedy třeba se obávat, že by se snad produkt, a to i při hrubším zacházení s krabičkou, poškodil.

Design

Podíváme-li se na zařízení podrobněji, jde o poměrně rozměrný produkt. Základem všeho je konektor do (CL) autozapalovače. Z něj vede metrový kabel do větší krabičky, který skrývá další tři konektory CL a tři USB (viz níže). Na hlavním CL konektoru naleznete USB-C konektor a displej. Krabička je zpracována z matného plastu a na pohled i dotek je velmi povedená. Za zmínku rozhodně stojí, že nabíjení 3 CL konektorů můžete ovládat manuálně skrze tři tlačítka umístěná na boku. Naleznete zde také další displej a USB-C s USB-A konektorem. Krabička dobře padne do ruky a v přihrádce vám v autě rozhodně nebude zavazet.

Technické specifikace

Nyní přejdeme k tomu nejzajímavějšímu, a sice k technickým specifikacím, kvůli kterým je tento produkt tak zajímavý. Jak uvádím výše, produkt disponuje celkem třemi CL konektory. Výrobce dává příklad, že díky tomuto rozbočovači můžete nabíjet například chladničku, kameru a antiradar, přičemž můžete počítat s výkonem 108 až 216 W v závislosti na tom, kolik produktů budete nabíjet. Klasické USB konektory poskytnou až 30 W (Power Delivery). IPhony tedy využijí svůj nabíjecí potenciál na maximum. Stejně se ale tak hodí zde nabít Apple Watch či iPad. USB-A konektor disponuje technologií Qualcomm QuickCharge 3.0. Rozměry krabičky jsou 10 x 7 x 4 cm. Hmotnost pak přibližně 200 gramů.

Vlastní používání

Jelikož se jedná o svým způsobem specifický produkt pro specifické uživatele, musíte se sami sebe zeptat, zda něco takového potřebujete. Za mě jde o ideální řešení například do karavanu, kde můžete v CL konektorech nabíjet třeba již výše zmíněnou autochladničku. Sám jsem využíval pouze USB-A a USB-C konektory, což produkt pochopitelně splňuje na jedničku. Ovšem pokud se ohlížíte po autoadaptéru, ale máte pocit, že nevyužijete plný potenciál tohoto modelu, mohu doporučit jiný model od Swisstenu, který jsem testoval nedávno a který mě rovněž velmi mile překvapil. Produktu není v podstatě co vytknout. Příjemné zpracování, pořádný výkon a nízká cena.

Resumé

Jestliže se poohlížíte po autoadaptéru pro náročně, s tímto kouskem vedle rozhodně nešlápnete. Jeho cena je 699 korun.

Autoadaptér zakoupíte zde