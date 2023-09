Recenze Epico Mag+ Foldable Wireless Charger: Skládačka, která skvěle vypadá i nabíjí

V současnosti naleznete na pultech obchodů nepřeberné množství bezdrátových nabíječek. Valná většina z nich je však typově stejná – tedy jinými slovy se jedná o „placku“ s jedním či vícero nabíjecími místy, na kterou se elektronika jednoduše položí a pak už stačí jen počkat, než se dobije. Čas od času se však na trhu objeví kousek, který je svým zpracováním netradiční například díky různým možnostem složení či jiného tvarování. A jelikož přesně takový model uvedlo nedávno na pulty obchodů Epico pod označením Mag+ Foldable Wireless Charger a nám jej již stihlo zaslat do redakce, je na čase si jej blíže představit skrze recenzi.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak již naznačuje samotný název produktu, Epico Mag+ Foldable Wireless Charger je skládací bezdrátová nabíječka s magnetickou nabíjecí ploškou pro smartphony. Skládá se celkem ze tří částí, přičemž každá jedna část dokáže nabíjet určité zařízení – konkrétně základna je určena na nabíjení AirPods, středový díl na nabíjení Apple Watch a horní díl pak na nabíjení smartphonu. Pokud vás pak zajímá nabíjecí výkon, ten dohromady dosahuje maximálně 22W, přičemž pro Apple Watch je vyhrazeno 3W, pro AirPods 5W a smartphony lze nabíjet až 15W. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že vzhledem k absenci certifikace Made for MagSafe lze iPhony nabíjet „jen“ 7,5W – tedy maximální možnou rychlostí standardního bezdrátového nabíjení. Rychlejší nabíjení by tedy bylo určitě zajímavější, nicméně i tato hodnota není k zahození. Co je pak vyloženě fajn, je to, že v balení nabíječky dostanete kromě ní samotné i 25W PD adaptér pro její napájení.

Nabíječka je zpracována velmi minimalisticky, přičemž pro její výrobu zvolilo Epico kombinaci hliníku s plastem, který je vždy opatřen silikonovou vrstvou, díky které jednak vypadá, ale i působí celkově lépe. Silikon navíc dodává povrchu protiskluzové vlastnosti, takže se nemusíte bát, že by vám z nabíječky měly nabíjené produkty tendenci sjíždět. Silikon je totiž hezky „přidrží“ na jejich místě. Osobně se mi pak velmi líbí i odstín, který Epico zvolilo. Jedná se konkrétně o vesmírně šedou, takže pokud holdujete u Apple produktů právě této variantě, potažmo jí blízkým, zde můžete počítat s tím, že vám bude nabíječka se zařízením hezky ladit. Pokud vás zajímají rozměry produktu, ty jsou ve složeném stavu 68 x 68 x 23 mm při 195 gramech. Po rozložení si pak rozměry nabíječky určujete bez jakékoliv nadsázky vy tím, jak si nastavíte jednotlivé klouby a nabíjecí plošky v nich.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování nabíječky jako takové, zde není zcela upřímně co vytknout. Ostatně, bavíme se o nabíječce, která nepatří mezi ty nejlevnější, takže se kvalitnímu zpracování snad ani nelze divit – tím spíš, když je vyrobena z materiálů uvedených výše a v designu, který je dotažen po všech směrech k pomyslné dokonalosti. Pokud vás tedy nabíječka oslovila, rozhodně se nebojte toho, že by vám domů dorazil nějaký „aušus“, protože to opravdu nehrozí, ba naopak. Jedná se o kousek, který udělá parádu i na drahých pracovních stolech, v moderních interiérech či kdekoliv jinde, kde zkrátka chcete jen dobře vypadající kousky.

Testování

Hlavním lákadlem a zároveň zajímavostí nabíječky Epico Mag+ Foldable Wireless Charger je bezesporu její ohebné tělo skládající se ze tří nabíjecích plošek a dvou pantů, které umožňují libovolné nastavení sklonu plošek vůči sobě. A právě hraní si s nastavením úhlů plošek mě upřímně na celém produktu nadchlo asi nejvíce. Člověk si totiž díky tomu může nabíječku dokonale přizpůsobit svým potřebám, což je zkrátka super. Potřebujete se dívat kolmo na displej telefonu? Žádný problém! Je pro vás pohled na displej telefonu naopak rušivý a raději nastavíte plošku tak, abyste na něj viděli co nejméně? Taky to jde. A když vám řeknu, že si takto lze hrát nejen s ploškou pro nabíjení smartphonu, ale taktéž s magnetickým pukem pro Apple Watch, potěším vás určitě ještě o kousek víc. Jasně, při nastavování polohy nabíjecích plošek a tedy i celkového tvaru nabíječky je třeba trochu myslet na stabilitu a tedy náklony nelze úplně přehnat, aby se nabíječka nepřevážila, nicméně její základna je poměrně masivní a aby tedy k převážení došlo, museli byste už skutečně výrazně pokoušet fyziku.

Nabíječka však není super jen z hlediska její tvarovatelnosti. Její ohebnost lze totiž ve výsledku i „otočit“ směrem ke kompaktnosti po složení. Jak jsem totiž již psal výše, složená nabíječka zabírá 68 x 68 x 23 mm při 195 gramech, díky čemuž se vám tak v pohodě vejde do kapsy. Není ji tedy problém jednak převážet, ale třeba i využívat nejen jako nabíječku, ale třeba i jen jako klasický stojánek pro čtení či sledování filmů nebo dokonce jako primitivní stativ (samozřejmě za předpokladu, že umístíte nabíječku na rovině). Nebojím se proto říci, že se jedná o opravdu univerzální produkt, který je radost používat.

Pokud bych pak měl zhodnotit nabíjení, zde vlastně nemůžu říci taktéž nic negativního – tedy až na to, že nabíjení je zkrátka „jen“ takové, jaké výrobce udává – tedy 7,5W pro iPhone. Nabíječka začíná nabíjet okamžitě po připnutí telefonu, nabíjí po celou dobu připnutí a co mě potěšilo, zahřívá se jen velmi minimálně. Stejně pak lze zhodnotit i nabíjecí plošku pro AirPods či Apple Watch – vše zkrátka funguje naprosto spolehlivě a přesně tak, jak by mělo, což je super. Rychlost nabíjení pak samozřejmě záleží i na tom, co se zrovna chystáte nabíjet, tudíž zde nemá dle mého ani příliš smysl uvádět jakékoliv naměřené časy. Jen tedy znovu zopakuji, že na nabíjení je zde 100% spoleh.

Resumé

Jak tedy Epico Mag+ Foldable Wireless Charger v pár řádcích závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o velmi zajímavý kousek příslušenství, který si vás dokáže získat jak svými nabíjecími schopnostmi, tak hlavně perfektním zpracováním a netradiční konstrukcí těla. Pokud vás tedy láká nabíječka, která je konstrukčně (alespoň zatím) neokoukaná, je určitě tento model jedním z nejzajímavějších, ke kterým se v současnosti vůbec lze dostat. Nebojím se vám ji tedy doporučit.

Slevový kód

Pokud se vám nabíječka líbí, máme pro vás skvělou zprávu. Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí totiž můžeme 10 z vás nabídnout tuto nabíječku se slevou 30 %. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte epico30 a cena nabíječky rázem klesne o 700 Kč, což není rozhodně málo.

