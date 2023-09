Satelitní SOS z iPhonů zachránilo další lidský život a navrch přidalo i jeden zvířecí

Ačkoli všichni doufáme, že jablečné funkce Emergency SOS nebudeme potřebovat, je dobré, že něco podobného je v případě nouze k dispozici. Své o tom ví žena, kterou zasáhly bleskové povodně v Mary Jane Canyon v Grand County v Utahu. Během živlu se pokusila skrze iPhone 14 volání o pomoc odeslat, nicméně ji na iPhone došla zpráva, že se tísňová zpráva nepovedla odeslat.

Vydala se tedy sama na cestu kaňonem, a to i se svým psem, s úmyslem dostat se do co nejvýše položených míst. Netušila, že tamní šerif dostal zprávu o osm minut později od jejího pokusu odeslat tísňovou zprávu. Nakonec samozřejmě vše dobře dopadlo a záchranáři ženu v kaňonu i s jejím psem našli. Dle jejich slov byla od hlavy až k patě pokrytá bahnem. Podle záchranářů obdržel úřad šerifa text se souřadnicemi se standardním textem, že vlastník zařízení potřebuje pomoc. Jelikož přestalo velmi brzy pršet, mohl se na místo souřadnic vydat vrtulník. Žena se psem byla nalezena asi tři kilometry po proudu od místa, kde bylo tísňové volání užito. Záchranná akce od přijetí zprávy trvala přibližně dvě hodiny. Jelikož byla bez bot, které ztratila během povodně, půjčil ji jeden ze záchranářů své boty. Poté se vydali do bezpečí.