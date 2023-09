Macy čekají v příštím roce zlaté časy, nechtěně k nim přispěje i Microsoft

Celosvětové dodávky počítačů by mohly v roce 2024 opět zaznamenat růst. To by společně s ukončením podpory Windows 10 v roce 2025 mohlo nahrát do karet Applu a zvýšit prodeje Maců.

Trh s osobními počítači je pro většinu výrobců již několik čtvrtletí po sobě problematický. Apple je v tomto zřejmě známou výjimkou potvrzující pravidlo, zatímco ve 2. čtvrtletí roku 2023 se těšil nárůstu dodávek o 10,3 %, globální trh klesl o 13,4 %. Předpokládané oživení by však mělo znamenat obrat k lepšímu jak pro jablečnou společnost, tak i ostatní hráče na trhu.

Podle IDC s největší pravděpodobností dodávky osobních počítačů v roce 2024 doznají meziročního vzrůstu o 3,7 %, pročež by ke svým majitelům mělo doputovat celkem 261,4 milionu kusů. To bude pro trh znamenat návrat do formy. Toto číslo bude vyšší než 259,6 milionu v roce 2018, ale dle očekávání nižší než v roce 2019.

Rok 2023 se potáhne ve znamení problémů, které odvětví způsobují vedle jiných faktorů cykly obnovy u spotřebitelů. Podniky pod vnějšími vlivy posouvají nákupy zařízení na pozdější dobu a svůj podíl na situaci nesou i nízké rozpočty na vzdělávání. Předpokládá se, že dodávky pro rok 2023 dosáhnou 252 milionů kusů, což představuje meziroční pokles o 13,7 %.

Manažer výzkumu IDC Jitesh Ubrani připisuje současnou, „přinejlepším vlažnou“ spotřebitelskou poptávku na vrub ekonomickým problémům a dodává, že zájem o chytré telefony, tablety a konzole se v roce 2023 dotkne také dodávek osobních počítačů. Ubrani dokonce označuje letošek za „rok s největším ročním poklesem dodávek spotřebitelských PC od vzniku této kategorie“.

V případě firemních počítačů by mohl být vývoj trhu zajímavý z několika důvodů. Na prvním místě IDC odkazuje na významné posuny ve využívání procesorů, kde se podíl Applu v roce 2022 pohyboval lehce nad 5 %, zatímco společnost AMD pokořila hranici 11 %.

Také rozšíření generativní umělé inteligence znamená, že IT manažeři musí řešit, jak správně směrovat využití svých rozpočtů. Očekává se, že počítače integrující umělou inteligenci budou v očích kupujících mít stále významnější pozici.

Pokračující rozvoj vykonávání pracovní činnosti vzdáleně z domova nebo v hybridním režimu rovněž znamená, že společnosti mnohdy více naslouchají požadavkům zaměstnanců týkajícím se výrobců značek, jež splňují jejich konkrétní preference i potřeby.

Viceprezident skupiny IDC pro Celosvětové sledování mobilních a spotřebitelských zařízení, Ryan Reith neopomíjí upozornit na skutečnost, že v roce 2025 dojde k ukončení podpory systému Windows 10, což by mohlo představovat důležitý impulz pro firemní nákupy, a to zřejmě i za podmínek, že budou podniky nadále čekat na příchod pokročilejších strojů. „Zdá se být jasné, že Apple vidí příležitost k dalšímu růstu ve firemním segmentu, a to bude úhel pohledu, který bude třeba v budoucnu pozorně sledovat,“ dodává Reith.