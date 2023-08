Nefunguje bankovnictví: Tyto banky se nyní potýkají s velkým výpadkem

Poté, co včera pět tuzemských bank ochromil hackerský útok vedený z Ruska, nyní hlásí další dva bankovní domy stejné problémy. Tentokrát je útok směřován konkrétně na klienty Monety a Raiffeisenbank, kteří se stejně jako včera klienti jiných bank nemohou v současnosti dostat od internetového bankovnictví přes webový prohlížeč, potažmo mobilního bankovnictví přes aplikace banky. Svým způsobem pozitivní je nicméně to, že je útok dle všeho veden zcela stejnou cestou jako včera, takže IT oddělení daných bank alespoň ví, co dělat, aby byl problém co nejrychleji vyřešen. Samozřejmě pak platí to, že citlivá data ani peníze klientů v ohrožení nejsou, jelikož je útok založen de facto „jen“ na přetížením systémů bank.