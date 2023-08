Google se vysmál Applu za jednu z největších novinek iPhonů 15 (Pro)

Na reklamy, ve kterých se snaží konkurence pošlapat kvality Applu a jeho produktů jsme si za poslední roky již tak nějak zvykli. Aby se však konkurenti vysmívali určitému produktu z dílny kalifornského giganta ještě předtím, než jej ten vůbec představí, to tu snad ještě nebylo. Tedy až doposud. Google totiž zveřejnil na svých sociálních sítích krátkou reklamu, ve které se snaží chystaný iPhone 15 Pro zesměšnit kvůli jedno z jeho hlavních novinek ve formě USB-C. Tu totiž Pixel, který se ve videu baví s iPhonem, absolutně nevnímá jako novinku, jelikož tento port sám již dlouhé roky využívá. Google se tedy snaží jablíčkářům naznačit, že jsou iPhony v tomto směru směšně zastaralé, jelikož až nyní přijímají standard, který nabízí spousta telefonů již léta. Na reklamu se můžete podívat pod odstavcem níže.

Google jokes about iPhone 15's USB-C in their latest Pixel 8 October 4 launch teaser video😂 pic.twitter.com/T6syL97xh6

— TechDroider (@techdroider) August 30, 2023