Stáhněte si tapety z iPhone 15 a iPhone 15 Pro již dnes!

Přestože k představení iPhonů 15 a 15 Pro ještě zatím nedošlo a dojde k němu až za necelé dva týdny, díky spoustě nejrůznějších úniků o nich již nyní víme s trochou nadsázky takřka vše – tedy třeba i to, s jakou tapetou by je měl Apple představit. Přesně díky tomu tak letos nastala poměrně bizarní situace, kdy iPhony sice ještě venku nejsou, ale po internetu již kolují tapety, které budou takřka 100% obsahovat a které si tedy můžete již nyní nastavit na svůj iPhone. Tyto tapety vám nyní nabízíme i my s tím, že si je můžete všechny prohlédnout v galerii pod tímto odstavcem a pokud si některou z nich vyberete, stačí jí následně uložit do vaší fotogalerie a následně nastavit jako klasickou tapetu.

