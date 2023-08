Kuo: Dostupnost iPhonů 15 Ultra nakonec zřejmě nebude tak tragická

Prakticky každý rok bojuje Apple před uvedením nové generace iPhonů s problémy s jejich výrobou, přičemž největší potíže způsobují logicky nejpokročilejší modely. Ani letošek pak není bohužel alespoň podle spousty uniklých informací v tomto směru výjimkou, jelikož se má Apple u iPhonů 15 Pro a zejména pak iPhonů 15 Ultra (tedy nástupců modelů Pro Max) potýkat výrobními potížemi zejména kvůli pokročilým fotoaparátům. Druhý jmenovaný model pak měl dokonce podle některých analytiků dorazit až v říjnu a to ještě v omezeném množství, takže se z něj měla stát svým způsobem podzimní rarita. Podle informací velmi dobře informovaného analytika Minga-Chi Kua by však nakonec nemuselo snad být až tak zle.

Fotogalerie iphone 15 pro iphone 15 Pro VS iphone 14 pro iphone 14 Pro vs iPHone 15 PRo iphone 15 pro USB-c iphone 15 pro fotografie fotografie iphone 15 pro iphone 15 pro photo Vstoupit do galerie

Kuovy zdroje přišly před pár hodinami konkrétně s tvrzením, že se dodavatelům Applu podařily problémy s výrobou iPhonů 15 Ultra částečně vyřešit, díky čemuž by se tak měla jejich výroba v průběhu tohoto týdne výrazně zvýšit. Díky tomu by tedy měli dodavatelé alespoň částečně stáhnout manko, které v posledních týdnech ve výrobě nabrali, což by mělo ve výsledku zajistit, že iPhonů 15 Ultra nebude na pultech obchodů v době spuštění prodejů tak extrémně málo, jak se ještě donedávna předpovídalo. Byla by sice chyba si myslet, že jej půjde sehnat lusknutím prstu, jelikož se takřka 100% bude jednat o nejhůře dostupný model, nicméně pozitivní je, že až tak raritní nakonec nebude a tudíž pokud si na něj brousíte už nyní zuby, do rukou jej dostanete s daleko menší porcí štěstí, než se zprvu zdálo, že bude potřeba.