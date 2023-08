Získejte nabíjecí stanici Rockpals 1300W schopnou nabíjet až 10 zařízení současně se 64% slevou!

Komerční sdělení: Konec letních prázdnin se kvapem blíží a s ním i návrat do školních lavic. Internetový obchod Gearberry však pro vás má akci, která vám tyto dny zpříjemní. Od 15. do 30. srpna na něm totiž probíhá velká Back to School akce, v rámci které můžete jednak ušetřit velké peníze, ale hlavně taktéž vyhrát spousty parádních cen. Hraje se například o 3D tiskárnu, laserové gravírovačky, notebook či elektrocentrálu. A co je nejlepší? Abyste se zapojili do soutěže, stačí začít odebírat newsletter Gearberry, čímž budete zařazeni do losování, které probíhá každý den. Pokud se pak rozhodnete zakoupit některý ze zlevněných produktů, kromě vynikající ceny u něj můžete počítat s dopravou zdarma z evropského skladu a tedy bez nutnosti platit u něj clo, dále pak sedmidenní lhůtou pro bezproblémové vrácení a 30denní lhůtou pro jednoduchou výměnu za jiný produkt- Je tedy rozhodně o co stát. Pojďme se tedy podívat, co je v nabídce Gearberry zajímavého!

Rockpals 1300W

Nabíjecí stanice Rockpals 1300W využívá zcela nové baterie LiFePO4 s životností až 2000 cyklů při 80% poklesu kapacity baterie, což je jen pro předsatvu nejméně 5krát delší životnost než kterou nabízí valná většina konkurence. To proto, že bateriové články v této stanici nabízí vyšší hustotu energie, stabilnější výkon a větší výkon než jiné typy baterií, z čehož tento produkt velmi těží.

Velkým pozitivem Rockpals 1300 W je to, že energii dokáže poskytovat jak z baterií, tak ze solárních zdrojů, které lze k nabíjecí stanici jednoduše připojit. Díky tomu budete mít energii na dosah ruky kdekoliv a kdykoliv, což se čas od času může velmi hodit. A jak na tom je tato centrála z hlediska nabíjení? Při využití fotovoltaického solárního nabíjení (12-26 V, max. 250 W zabere plné nabití stanice zhruba 5 hodin. Ze zásuvky (DC 160W max) a PD (60W max) je při současném zapojení potřeba zhruba 6 hodin. Pokud budete nabíjet jen z klasické zásuvky (DC 160W max), počítejte s nabíjením zhruba 8 hodin. Nabíjecí centrálu ale můžete dobít třeba i přes zásuvku v autě a to za vcelku slušných 15 hodin.

A na co že vám vlastně 1300W energie stačí? Dle výrobce třeba na 19 hodin provozu miniledničky se spotřebou 60W, 5,6 hodin hraní na PlayStationu 5 se spotřebou 200W, 10 hodin sledování televize se spotřebou 110W, 1,6 provozu sušičky se spotřebou 700W, 65 minut používání mikrovlnky se spotřebou 1050Wh či třeba 68 minut kávovaru se spotřebou 1000Wh. Zkrátka a dobře, možnosti jsou extrémně široké a díky možnosti napojení solárních panelů přímo na nabíjecí stanici mohou být ještě podstatně širší. I bez solárů se však dá říci, že nabíjecí centrála dokáže velmi solidně zpříjemnit kempování, turistiku či práci kdekoliv, kde nemáte přístup k elektrické energii, což je rozhodně super.

A to nejlepší? Brutálně nízká cena. Díky akci Back to School lze totiž nyní tuto nabíjecí stanici získat za pouhých 539,99 dolarů, zatímco její běžná cena je jinak 1499 dolarů. To vše navíc s dopravou zdarma a doručením do 7 pracovních dnů. Je tedy rozhodně o co stát!

Nabíjecí stanici Rockpals 1300W můžete v obří slevě získat zde