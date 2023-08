iPhone 15 Pro a WIFI 6E: Co pro vás tato novinka znamená

Očekává se, že Apple díky novému procesoru A17 obdaří modely iPhone 15 Pro Wi-Fi 6E. Ta v produktech Apple není novinkou, ale do jablečných smartphonů si zatím cestu nenašla. Standard je relativně nový, pročež z jeho užitku prozatím těží omezené množství uživatelů, do budoucna však má svůj význam, zejména s ohledem na Wi-Fi 7 na obzoru.

Do domácností začala Wi-Fi 6E vcházet prostřednictvím routerů vyrobených společnostmi jako Linksys nebo TP-Link od roku 2021. Apple pak nabídl podporu tohoto standardu s příchodem procesoru M2 používaného v současných Macích a iPadech v červnu 2022.

Modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max (a možná také iPhone 15 Ultra) budou využívat sílu nové generace procesoru A17, jež je postaven na stejných technologických postupech jako M2. To tedy znamená, že tato zařízení budou vybavena Wi-Fi 6E.

Bohužel ti, kdo si zakoupí iPhone 15 nebo iPhone 15 Plus, potenciál Wi-Fi 6E moci využít nebudou, protože zdědí procesor A16 současných modelu Pro.

Co je Wi-Fi 6E?

Zatímco Wi-Fi 6 nabízelo pásmo 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi 6E jej rozšiřuje o nové 6GHz v rozsahu 5,925 GHz až 6,425 GHz.

Wi-Fi 6E disponuje ve srovnání s předchůdcem větším počtem kanálů, včetně 6 o šířce 80MHz a 3 o šířce 160MHz. To má za následek méně rušení i vyšší propustnost, díky čemuž lze uskutečnit větší počet datových přenosů nejvyšší dostupnou rychlostí. To ocení uživatelé, budou-li si chtít užít kromě rychlého stahování například sledování videí v 8K nebo VR.

Současné produkty Apple s Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E mají pouze tyto produkty s procesorem M2:

14″ MacBook Pro

16″ MacBook Pro

12,9″ iPad Pro

11″ iPad Pro

Mac mini

Mac StudioMac Pro

Na trhu lze najít samozřejmě také množství konkurenčních produktů s Wi-Fi 6E, většinou se jedná o počítače se systémem Windows nebo chytré telefony na nichž běží Android.

Standard Wi-Fi 6E je stále málo rozšířen

K provozu Wi-Fi 6E samozřejmě nestačí vlastnit takto vybavený notebook nebo jiné zařízení, přizpůsobit je potřeba také router. To už není něco, co běžný uživatel dělá s příchodem každého nového standardu, není výjimkou, že router zůstává v domácnosti či na veřejných místech, jako jsou kavárny, restaurace, knihovny a podobně, do konce své životnosti, pročež si na masivnější rozšíření Wi-Fi 6E asi ještě nějakou tu dobu počkáme.

Do hry vstupuje také aspekt toho, že Wi-Fi 6E nemůže zaručit vyšší rychlost jen díky podpoře vybraného zařízení a novému směrovači. Nová, vyšší rychlost 6 GHz funguje pouze tehdy, když je zařízení v blízkosti a není odříznuto zdmi nebo jinými překážkami.

V některých případech, zejména jedná-li se o stolní Mac, je kabelové připojení stále lepším řešením. Pokud je router umístěn na vhodném místě v domácnosti, může to přinést vyšší rychlost, nikoli však za každých podmínek.

A co Wi-Fi 7?

Standardy Wi-Fi jsou aktualizovány pravidelně, není však nikterak nezbytné se tím znepokojovat. Společnost Apple obvykle v tomto ohledu nepatří mezi pionýry a implementuje je do svých produktů spíše pozvolným tempem a nezanedbatelná je i finanční stránka věci, kdy rychlé přizpůsobení se novému standardu po jeho zavedení nemusí být zrovna levnou záležitostí.

Lze snad říci, že nejlepším postupem je přistoupit ke koupi tehdy, kdy je to zapotřebí s ohledem na nároky uživatele.

Některé indicie naznačují, že by se Wi-Fi 7 mohla objevit v iPhonu 16 Pro v roce 2024, zda je něco takového reálné však ukáže až čas. Každopádně routery Wi-Fi 7 si na trhu teprve odbyly svou premiéru, s čímž také souvisí jejich ceny.