Vynikající gravírovačky Creality Falcon2 lze nyní získat za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Láká vás gravírování, ale nevíte, po jaké gravírovačce ideálně sáhnout, aby byla kvalitní a vy jste si díky ní tedy mohli vytvářet přesně ty projekty, o které vám jde? Pak pro vás máme typ na kousky, které jsou pro vás jako stvořené a které jsou navíc ve slevě. Řeč je konkrétně o třech modelech gravírovaček Falcon2 z dílny společnosti Creality.

Creality je přední světová značka 3D tisku pro spotřebitele, která se zaměřuje na výzkum a výrobu 3D tiskáren. Vlastní vývoj a výroba 3D tiskáren FDM a pryskyřicových tiskáren jsou průkopnickými na trhu 3D tisku. V roce 2021 společnost Creality vyvinula a uvedla na trh své první laserové gravírovací stroje CV-01 a následně CV-01 Pro, 5W CR-Laser Falcon, 10W CR-Laser Falcon. V únoru 2023 byl uveden na trh 22w ultra výkonný laserový gravírovací a řezací stroj Creality Falcon2. Naše laserové gravírky neustále aktualizujeme, pokud jde o výkon laseru, velikost gravírování a konstrukci, abychom vyhověli neustálým modernizačním potřebám uživatelů.

Falcon2 Laser Engraver & Cutter představuje revoluční nástroj pro gravírování a řezání, který otevírá dveře nekonečným možnostem tvořivosti. S tímto špičkovým zařízením můžete dosáhnout precizních a ohromujících výsledků v různých projektech.

Až 40W laser

Klíčem k úspěchu každé gravírovačky je samozřejmě laser a na ten se můžete u modelů Falcon2 Laser Engraver & Cutter rozhodně spolehnout. Na výběr je konkrétně ze tří modulů, které se od sebe liší svým výkonem. K dispozici je konkrétně 12, 22 a 40W modul, přičemž čím výkonnější zvolíte, tím hlubší gravírování vám nabídne. Pokud vám tedy jde o maximální možnou hloubku, je pro vás ideální 40W modul. Jedním dechem je ale třeba dodat, že čím výkonnější laser je, tím tlustší laserový paprsek vydává.

Poradí si s celou řadou materiálů

Falcon2 je schopen pracovat s různými materiály, včetně dřeva, kůže, akrylu, textilu, papíru a dokonce i kovů. Vaše kreativita tedy nebude ničím omezena, ba právě naopak. Vzhledem k tomu, že si můžete vybrat z celé řady materiálů, na které budete gravírovat, potažmo které budete řezat.

Pracovní plocha, která vám bude zaručeně stačit

S rozlohou pracovní plochy 400 x 400 mm máte prostor pro vytváření větších projektů s pohodlím. K dispozici tedy máte parádních 160000 mm2 prostoru, který můžete využít zcela podle vašich představ a gusta.

Extrémně tenký a přesný laserový paprsek

Tloušťka laserového paprsku je u každé gravírovačky nesmírně důležitá a zde můžete počítat s tím, že budete jistojistě spokojeni. Všechny tři modely Falcon2 totiž nabízí laserový paprsek s minimální šířkou, což zajišťuje extrémně detailní výsledky bez ztráty kvality. Jak jsme nicméně uvedli výše, čím vyšší výkon laseru gravírovačka nabízí, tím je její paprsek širší. Pro tvorbu gravírovacích projektů s maximálními detaily proto doporučujeme sáhnout spíše po méně výkonných modelech s užším paprskem. Naopak v případě potřeby rozřezat širší materiál je pro vás 40W model jako stvořený.

Ovládání zvládne každý

Díky jednoduchému a intuitivnímu software máte plnou kontrolu nad nastavením a realizací svých projektů. Super je navíc to, že software ke gravírovačkám je kompatibilní jak s macOS, tak i Windows, díky čemuž jej tak na počítači „rozjede“ snad úplně každý. Naučit se v něm dokonale gravírovačku ovládat je pak záležitostí velmi rychlou, díky čemuž se tak do svých projektů ponoříte co nevidět.

Vhodná takřka pro každého

Vzhledem k tomu, že laserové řezání či gravírování lze využít na spoustě místech a v celé řadě oborů, je tato gravírovačka a řezačka ideální volbou pro umělce, řemeslníky, šperkaře a profesionály v oblasti designu. Poradí si totiž jak s „tvrdou“ prací na stavbě a tak podobně, tak i s jemnou při tvorbě designových skvostů na módní mola.

Bezpečnost na prvním místě

Falcon2 je vybaven bezpečnostními prvky, které chrání uživatele při práci s laserem, takže se nemusíte obávat o své zdraví. Kdyby navíc nastal při gravírování problém a vy byste potřebovali gravírovačku co nejrychleji zastavit, k dispozici je u ní velké červené tlačítko, které celý proces gravírování okamžitě stopne, jakmile jej stlačíte. Jakékoliv obavy o zdraví, potažmo poškození čehokoliv jsou tedy liché.

Skvělá rychlost a přenost

Díky skvělé gravírovací rychlosti 25000mm/min počítejte s tím, že své projekty dokončíte opravdu velmi rychle – a co je možná ještě důležitější, rychlost neubírá gravírovačce na kvalitě výsledného gravírování či řezání. I při vysoké rychlosti je tedy vskutku velmi přesná, což je u ní samozřejmě naprosto klíčový faktor. Zkrátka a dobře, Falcon2 Laser Engraver & Cutter je váš klíč k otevření dveří nekonečných možností tvořivosti. Bez ohledu na to, jestli jste profesionál, nadšenec nebo začátečník, tato gravírovačka a řezačka vám umožní přetvořit vaše nápady do realitního uměleckého díla.