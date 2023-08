Poté co se včera večer objevil seznam barev, ve kterých Apple uvede iPhone 15 Pro, se okamžitě začaly šířit internetem obrázky toho, jak budou nové barvy vypadat. Aktuálně nejdetailnější a zřejmě také nejrealističtejší pohled na nové barvy přináší twitterový účet Apple Hub, který zveřejnil kompletně všechny čtyři barvy v detailním provedení. Takto by tedy skutečně měl vypada nový iPhone 15 Pro a to včetně jeho barev. Na všechny barvy se můžete podívat detailně v galerii níže.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Titan Gray iPhone 15 Pro Dark Blue iPhone 15 Pro Space Black iPhone 15 Pro Silver iPHone 15 Pro Dark Blue iPhone 15 Pro titan Gray iPhone 15 Pro new colors Vstoupit do galerie