Apple vyvíjí chytrý prsten!

Nově udělený patent Applu ukazuje představu chytrého prstenu, který by poskytoval haptickou odezvu pro oznámení ve stylu Apple Watch a uživateli by dovoloval stisknutím jeho povrchu reagovat.

Nově odhalený „Ring Input Device With Pressure-Sensitive Input“ je jen posledním z celé řady patentů chytrého prstenu společnosti, což by mohlo ukazovat na eventualitu, že by jej Apple v nějaké podobě mohl v dohledné době uvést na trh.

Myšlenkou nositelného zařízení podobného typu se společnost zaobírala již v roce 2015. Mělo disponovat hlasovým ovládáním, haptikou a dokonce i kamerou. Rok 2019 pak přinesl množství indicií, jež ukazovaly na úsilí cupertinského giganta o replikaci funkcí Apple Watch v prstenu.

Vzhledem k poměrně dlouhému časovému údobí investovanému do projektu a obrovskému množství patentů a patentových přihlášek lze předpokládat, že se Apple blíží k funkčnímu výstupu. V tomto roce se objevila zpráva, že by chytrý prsten mohl být například schopen rozpoznat, kdy lusknete prsty, v čemž lze spatřovat určitou podobnost se způsobem ovládání Apple Vision Pro. Je tedy otázkou, zda společnost podobný produkt nezamýšlí spíše jako doplněk náhlavní soupravy.

U čerstvě uděleného patentu se pozornost Applu konkrétně zaměřuje na vnitřní stranu prstenu, která by mohla zprostředkovávat oznámení a na vnější, kam by bylo možné umístit ovládací prvky.

S ohledem na rozměry prstenů říká patent že, elektronické prsteny „mohou být použity jako nenápadná každodenní komunikační zařízení, která jsou snadno dostupná pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními schopnými tuto komunikaci přijímat.“

Společnost Apple vždy usiluje o to, aby její patenty pokrývaly co nejširší záběr možných budoucích využití technologie, jak je to jen možné a ani tento případ není výjimkou. Odstavce charakterizující povahu a účel zařízení specifikují alternativní formy jeho nošení.

„Ačkoli vstupní zařízení v podobě prstenu mohou být v tomto dokumentu pro usnadnění vysvětlení popsána a znázorněna především jako elektronické prsteny na rukou“, říká Apple, „je třeba chápat, že příklady zveřejnění nejsou takto omezené, ale zahrnují také vstupní zařízení v podobě prstenu, který se nosí jako součást náhrdelníku, kroužkové náušnice, elektronické náramky kolem zápěstí, elektronické prsteny na nohou a podobně.“

Bez ohledu na způsob nošení by taková zařízení byla schopna „přijímat bezdrátový vstup z doprovodného zařízení a poskytovat informace svému nositeli“. Tak například „prsten může přijímat oznámení z chytrého telefonu a generovat vibrační upozornění“.

V případě tohoto nejnovějšího patentu chytrého prstenu Apple hovoří nejen o zpětné vazbě, jako je zmíněný haptický druh oznámení, ale jeho pozornost se soustřeďuje i na to, co může nositel v reakci na něj udělat.

Dále Apple podotýká, že prsten „lze využít k poskytování bezdrátových vstupů pro nejrůznější zařízení.“ Konkrétně zmiňuje „doprovodná nositelná zařízení, jako jsou chytré hodinky, zařízení pro monitorování zdravotního stavu, sluchátka a podobně.“ Ve výčtu se však zdaleka neomezuje jen jmenovaným směrem a dále jej rozšiřuje o chytré telefony, u nichž prsten může sloužit například „k procházení seznamem pomocí otočného vnějšího pásku“ a nezapomíná ani na tablety a notebooky, přehrávače médií a další. Šíři využití uzavírá seznamem, jež zahrnuje „stolní počítače, ovládací a zábavní zařízení pro inteligentní domácnost“, skrze něž může například zapnout lampu nebo navolit jiný kanál televizního vysílání a podobně.

Zmíněný termín „otočný vnější pásek“ neodkazuje na něco podobného řemínku Apple Watch, technologický gigant totiž opakovaně zvažuje design prstenu, který by měl pevný střed nošený na prstu a otočný prvek, který by obepínal jeho vnější stranu, pročež by na tomto vnějším obvodu mohla být dotyková tlačítka pro výběr nebo by se celý obvod mohl otáčet.