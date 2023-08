Messenger je zase o něco bezpečnější, avšak stále jen pro vybrané

Proces testování end-to-end šifrování na Messengeru společnosti Meta trvá již několik let, pročež měl k této důležité bezpečnostní funkci přístup jen omezený počet uživatelů. Důvodem, proč si Meta dává tak na čas, je skutečnost, že přechod na E2EE je „neuvěřitelně složitý a náročný inženýrský oříšek“, jak tvrdí ve svém zpravodaji.

Od chvíle, kdy společnost v roce 2019 začala pracovat na realizaci, si inženýři společnosti Meta uvědomili, že zásahy do kódu budou rozsáhlé a půjdou až do základů. Zprávy Messengeru a Instagramu byly původně navrženy tak, aby fungovaly prostřednictvím serverů společnosti, jež v tomto ohledu slouží jako brána mezi odesílatelem a příjemcem. V případě E2EE se však Meta při zpracování a ověřování zpráv na svou serverovou základnu spoléhat nemohla a proto musela celý systém přebudovat tak, aby byl schopen pracovat bez nich a tedy aniž by mohla číst jejich obsah.

Meta musela navrhnout také nové způsoby, jakými mohou uživatelé spravovat historii svých zpráv, včetně nastavení PIN kódu. Sečteno a podtrženo, společnost v Messengeru přestavěla více než 100 funkcí, s cílem poskytnout uživatelům co možná nejbohatší zkušenost s chatování.

Na celoplošnou integraci E2EE firma stále ještě připravena není, umožnila však některým uživatelům Messengeru zapojit se do testovacího programu, který včera dle svého oznámení rozšířila, pročež bude k dispozici většímu počtu lidí.

„Rozšířené testování, které zahajujeme, nám nakonec poskytne nejjasnější obraz o naší práci na implementaci E2EE.“ Dále Meta slibuje že nás bude průběžně informovat souběžně s pokračováním testování a vylepšování služby. Žádné další podrobnosti o tom, kdo přesně bude moci využívat integraci E2EE, zatím společností nebyly sděleny, ale víme, že bezpečnostní funkce by měly být standardně dostupné všem uživatelům do konce tohoto roku.