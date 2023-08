Zdarma a bez pauz: video conference v Gem Space

Komerční sdělení: Dnes si lze jen těžko představit jakýkoliv byznys, blogera nebo soukromého specialistu, který by nebyl na internetu přítomen. Většina z nich má webové stránky, skupiny nebo kanály v sociálních sítích a messengerech. Většina komunikace, jak pracovní tak i osobní, také probíhá na dálku. Je rychlá, pohodlná a pro většinu uživatelů již běžná. A jestliže s komunikací v messengerech nebo e-mailem většinou nejsou žádné problémy, tak s formátem videokonference už to tak jednoduché není.

Nová omezení v aplikaci Zoom

Během pandemie se stala obzvláště populární videokonferenční služba Zoom. Mnoho zaměstnanců firem bylo převedeno na dálkový režim práce a potřeba podobných služeb se stala velmi naléhavou. V tomto období služba Zoom zrušila omezení hovorů pro dvě osoby, ale poté se omezení vrátila.

Ne všichni si mohou dovolit koupit placenou verzi Zoomu, takže mnoho lidí používá bezplatné relace v délce 40 minut. Tento formát je běžný zejména mezi malými podniky a soukromými odborníky. A právě jich se inovace Zoomu dotkla především: nyní se dá znovu připojit s bezplatným přístupem jen 10 minut po skončení předchozího hovoru. Tato nucená pauza byla zavedena poměrně nedávno a podle ohlasů uživatelů lze soudit, že se po objevení tohoto omezení setkali s určitými potížemi v práci.

Důsledky desetiminutového čekání mezi hovory v aplikaci Zoom

Z jedné strany jde o malý časový úsek – 10 minut, ale pokud jde o obchodní schůzku nebo online výuku, mohou se takové pauzy stát kritickými. Například není dobré, aby někdo dělal pauzy během pracovních konferencí, protože to negativně ovlivní projednávání důležitých otázek. Pro online vyučující to může být značně nepříjemné, pokud potřebují přísně dodržovat délku hodiny, která je delší než 40 minut. Takoví uživatelé by měli zvážit jiné možnosti online schůzek a jednání a prozkoumat jejich možnosti.

Bezplatnou alternativou je super aplikace Gem Space

Máme dobrou zprávu: Zoom není jediný, kdo poskytuje služby skupinových hovorů a videokonferencí. A mezi alternativami jsou i takové, které jsou úplně zdarma. Super Aplikace Gem Space je multifunkční aplikace, která obsahuje funkce pro komunikaci uživatelů, jako jsou chaty a hovory, vlastní blogovou platformu se zpravodajským kanálem, oddíl pro vytváření vlastních tematických komunit a další.

Právě v oddílu Chaty lze vést skupinové hovory. Neexistují zde žádná časová omezení – hovory trvají tak dlouho, jak uživatel potřebuje. Bez ohledu na délku trvání online schůzek jsou všechny zcela zdarma a se stabilním připojením bez přerušení. Počet uživatelů praktycky také není nijak omezen – aplikace podporuje konference až do 1000 účastníků, ale tak velký počet lidí se online často neschází.

Uživatelé mají během skupinových hovorů k dispozici celou řadu možností: mohou sdílet svou obrazovku s ostatními účastníky, demonstrovat prezentace, nahrávat hovory a podle přání také moderovat online schůzku, protože hovory lze moderovat s moderátorem nebo bez něj.

Jak uspořádat skupinový videohovor v aplikaci Gem Space

Abyste mohli uspořádat skupinový hovor v Gem Space, musíte vytvořit skupinový chat a přidat všechny, kteří se mají tohoto online setkání zúčastnit. Je také možné uspořádat konference pro účastníky již existujících skupinových chatů. Pokud chcete uživatele přidat do skupinového chatu, je možné je vybrat ze seznamu kontaktů nebo jim zaslat odkaz s pozvánkou. Jakmile se všichni účastníci shromáždí v obecném chatu, může hovor začít. Hovory jsou podporovány jak ve audio formátu, tak s připojením videa.

Abyste mohli posoudit kvalitu videokonferencí v Gem Space, stačí si aplikaci zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo počítače, přidat potřebné uživatele a přejít rovnou na online schůzku, kde se můžete soustředit na komunikaci, aniž byste se dívali na hodiny.