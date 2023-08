Oprava prasklého zadního skla u iPhonu není tak nákladná, jak jste si možná mysleli..

Tisková zpráva: V dnešním rychlém tempu života se naše mobily staly neodmyslitelnou součástí našeho každodenního fungování. Jde však o křehká zařízení, která se mohou stát obětí nepříjemných nehod. Jedním z nejčastějších problémů je prasklé zadní sklo u iPhonu. Může to vypadat jako kosmetický nedostatek, ale výměna prasklého zadního skla může mít mnohem větší význam, než si možná myslíte.

Zde je pár důvodů, proč byste měli dorazit opravu zadního skla u iPhonu:

Estetický vzhled: Prasklé zadní sklo může značně ovlivnit vzhled vašeho iPhonu. Oprava mu vrátí původní krásu a estetický dojem. Zabránění dalším poškozením: Prasklé sklo může sloužit jako vstupní brána pro prach, vlhkost a jiné nečistoty, které mohou způsobit další problémy. Bezpečnost: Prasklé sklo může být ostré a představovat riziko pro vaše ruce a prsty. Výměna skla zajišťuje vaši bezpečnost. Vyšší hodnota při prodeji: Pokud plánujete svůj iPhone prodat nebo vyměnit, opravené zadní sklo zvýší jeho hodnotu na bazarovém trhu. Dlouhodobá investice: Oprava zadního skla je často cenově efektivnější než nákup nového zařízení. Je to dlouhodobá investice do životaschopnosti vašeho iPhonu.

Kde si nechat zadní sklo u iPhonu opravit?

Na výměnu zadního skla u iPhonu můžete dorazit do iPhone Servisu Tvrzenýsklo.cz – Zde si ho můžete nechat vyměnit za jedinečnou cenu, navíc do druhého dne! Takže váš iPhone nikde nebude ležet týden, aniž by se ho někdo dotknul.