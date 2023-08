Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Přenos souborů, soustředění a multifunkční budík

How We Feel

How We Feel je bezplatná aplikace vytvořená vědci, designéry, inženýry a terapeuty, která pomáhá lidem lépe porozumět jejich emocím a najít strategie, které jim pomohou se v daném okamžiku orientovat. Aplikace How We Feel, která vznikla ve spolupráci s Centrem pro emoční inteligenci na Yaleově univerzitě a vychází z práce doktora Marca Bracketta, pomáhá lidem najít správné slovo, které by popsalo, jak se cítí, a zároveň sleduje jejich spánek, cvičení a zdravotní trendy pomocí HealthKitu, aby bylo možné odhalit příslušné vzorce v průběhu času.

Fotogalerie #5 How We Feel 1 How We Feel 2 How We Feel 3 How We Feel 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci How We Feel stáhnete bezplatně zde.