iPhone 15 Pro zřejmě nabídne vyrazně rychlejší nabíjení než aktuální model

iPhone 15 Pro a iPhone 15 jsou téměř za dveřmi a od jejich představení nás dělí s největší pravděpodobností méně než měsíc. Jednou z největších změn bude příchod USB-C konektoru, poprvé v historii iPhone. Ten tak nahradí Lightning konektor, který dříve nahradil 30 pin konektor používaný Applem u prvních iPhonů a iPodů. S tím souvisí i rychlost nabíjení, který by se měla zlepšit. Podle nejnovějších informací by totiž měl iPhone 15 Pro a zřejmě také iPhone 15 podporovat 35W nabíjení.

iPhone 14 Pro aktuálně podporuje přes Lightning konektor nabíjení maximálně 27W, zatím co klasický iPhone 14 podporuje dokonce pouze 20W. Plné dobití iPhone 14 Pro Max při těchto rychlostech trvá zhruba dvě hodiny. Apple v loňském roce roce představil duální USB-C nabíječku, která je schopna dodávat 35W buď do jednoho nebo do obou portů dohromady. Pokud tak bude iPhone 15 Pro připojen jako jediné zařízení k této nabíječce, bude schopen využít její plný potenciál.

Je také možné, že současně s iPhone 15 Pro představí Apple také novou nabíječku určenou přímo pro iPhone 15 Pro, která nabídne 35 W nabíjení a pouze jeden USB-C port. Nejnovější konkureční model Samsung Galaxy S23 Ultra lze nabíjet až 45W, díky čemuž je telefon možné nabít z 0% na 100% za méně než hodinu. Přesto, že nabíjení iPhone 15 Pro bude pomalejší než u Samsungu, přesto bude rychlejší než u loňských modelů.