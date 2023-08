DearMob se slevou 65 % – 100 %: Získejte skvělý zálohovací software pro iPhone a bonusové dárky

Komerční sdělení: Od oficiálního představení iPhonu 15 nás dělí čím dál kratší doba. Spekuluje se o tom, že by Apple mohl svou letošní novinku mezi iPhony představit ve středu 13. září. Spousta uživatelů se chystá letos přejít na nový iPhone 15 a přemýšlí, co by jim mohlo pomoci při přenosu všech důležitých dat. Ještě před pořízením nového iPhonu je dobrý nápad stáhnout si software DearMob iPhone Manager, který kromě přenosu dat zvládne ještě plno dalších užitečných věcí.

Jaké funkce nabízí DearMob iPhone Manager

DearMob iPhone Manager je skvěle propracovaný software, který vám pomůže se správou vašeho iPhonu. Díky nabídce a kvalitě funkcí, které nabízí, se DearMob iPhone Manager liší od iTunes i od konkurenčního softwaru. Jaké funkce nabízí?

Zabezpečení dat pomocí zálohování na jedno kliknutí do PC/Mac – prevence ztráty dat

Snadné obnovení dat z předchozích záloh

Šifrování záloh heslem pro ochranu soukromí

Přenos souborů mezi Apple zařízeními a počítači a uvolnění místa

Správa hudební knihovny a vytváření vlastních vyzváněcích tónů

Hromadný přenos a mazání fotografií z iPhonu

Převod HEIC na JPG

Převod videa z iPhonu do MP4 s kompresí

Bezkonkurenční rychlost: Přenos velkých souborů a jejich množství akcelerovaný grafickým procesorem.

Jak vám DearMob iPhone Manager pomůže při přechodu na nový iPhone

DearMob nabízí možnost přenosu dat při opravdu velké rychlosti – 100 fotografií ve 4K například dokáže přenést během 8 sekund. Kromě toho můžete s pomocí tohoto softwaru přenést také hudbu, videa, kontakty a další obsah. Kromě hromadného přenosu souboru a kompletních záloh vám DearMob iPhone Manager nabízí také nástroje k selektivnímu přenosu souborů, kdy máte plně pod kontrolou, jaké soubory chcete přenést. Vývojáři DearMob iPhone Manager ale vychází vstříc i těm, kteří dávají přednost kompletním přenosu, a nabízí možnost přechodu 1:1, kdy se váš kompletní obsah během chvilky přenese na nový iPhone. DearMob iPhone Manager nabízí celou řadu funkcí pro zálohu a obnovení, a to zcela omezení iCloudu. Umožní vám také vybrat si složku, určenou pro uložení zálohy iPhonu. Aplikaci DearMob iPhone Manager můžete využít také k zálohování a obnově fotografií, správě záloh, konverze HEIC na JPG, ale také k hromadnému mazání. Pokud si budete chtít na nový iPhone nahrát i hudbu, která nepochází z iTunes, DearMob iPhone Manager vám pomůže.

DearMob iPhone Manager s 65% slevou

Čtenáři našeho magazínu mají nyní exkluzivní možnost získat tento funkcemi nabitý, výkonný software s 65% slevou. DearMob iPhone Manager je k dispozici pro macOS i pro Windows, celoživotní licence pro jeden Mac vás nyní vyjde na 29,95 dolarů namísto 79,95 dolarů, celoživotní licence pro 2 – 5 Maců nyní stojí 39,95 dolarů namísto 107,95 dolarů.

DearMob iPhone Manager pro Win/Mac v hodnotě 79.95 dolarů ZDARMA po omezenou dobu

Noví uživatelé a zájemci o software DearMob iPhone Manager mají možnost stáhnout si verzi Premium 365 pro Windows nebo Mac za exkluzivních 19,95 dolarů namísto původních 59,95 dolarů. Můžete si také zcela zdarma vyzkoušet vámi vybranou funkci DearMob iPhone Manager V6.2, a to zcela bez jakýchkoliv závazků a omezení. Jakmile se přesvědčíte, že DearMob iPhone V6.2 funguje přesně podle vašich představ, můžete přikročit k vyzkoušení plné verze.

Bonusové dárky zdarma

Tím ale akční nabídka pro naše čtenáře nekončí. V rámci letní speciální akce můžete získat také software OCR Reader, který vám pomůže s převodem obrázků na text, extrakcí textu z PDF a dalších souborů a optickým rozpoznáním textu. Získat můžete také program Wise Registry Cleaner pro správu a pročištění registrů nebo třeba SwifDoo PDF pro pokročilou práci s PDF dokumenty a jejich převod do Wordu. Stáhněte si zdarma licencovanou kopii DearMob iPhone Manager pro snadné zálohování, obnovy, a flexibilní přenos dat. Spravujte videa, fotografie, hudbu, aplikace, kontakty, elektronické knihy a více než 17 dalších druhů souborů bez rizika smazání dat.