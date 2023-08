TikTok zakázalo státním zaměstnancům další město, dočkáme se plošného zákazu?

I když je TikTok předmětem mnohých zákazů, ty plošné nejsou úplně na pořadu dne. Proto je především na legislativách daných států omezit jeho používání, pokud jej tedy shledávají jako bezpečnostní hrozbu. Nyní si jej na služebních telefonech nebudou moci užívat ani úředníci v New Yorku.

Největší problém TikToku je, že je to čínská aplikace se servery umístěnými v Číně, na které se také ukládají data uživatelů aplikace. Právě to se mnohým nelíbí, ostatně ani nám v České republice, kde jsme také dostali varování od českého kybernetickoho úřadu. Třeba Senegal ale zašel dál, protože si jej dovolil zablokovat úplně, ale jen na omezenou dobu. Montana pak tak udělala úplně.

Situace v New Yorku je tak někde na půli cesty. I tam zjistili, že TikTok „představuje bezpečnostní hrozbu pro technické sítě města“. Zaměstnanci New York City tedy mají s okamžitou platností zakázáno stahovat nebo používat aplikaci a přistupovat na web TikToku z jakéhokoli zařízení vlastněné městem. Mají pak 30 dní na to, aby TikTok ze zařízení smazali, pokud jej v tom služebním mají.

Většina snah o blokování TikToku se zaměřila na aplikace v zařízeních vládních zaměstnanců. V USA ale jistě mají možnost zakázat TikTok plošně, zatím se kolem toho ale jen točí spíše řeči, než činy. U nás by to teoreticky mohla udělat EU. Zatím ale všichni spíše vyčkávají a dávají jen běžným uživatelům varování, že platformu používají „na vlastní nebezpečí“.