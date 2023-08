Výroční Apple Watch X přinesou zásadní redesign i nové magnetické uchycení řemenů 

Apple údajně připravuje zásadní redesign pro své chytré hodinky, které jsou označovány jako Apple Watch X. Není to ale jen na efekt, protože letos společnost představí Series 9 a příští rok bychom se tak měli dočkat již 10. série, kdy by mohl Apple toto výročí oslavit právě modelem Apple Watch X, jako to udělal v případě iPhonu (je to samozřejmě zavádějící, protože Series 1 a 2 byly vydány v jeden rok).

Tato aktualizace přinese po několika letech drobných změn největší redesign hodinek vůbec. Zprávy navíc nepocházejí jen tak od nějakého leakera, nýbrž přímo od Marka Gurmana z Bloomergu, který o tomto informuje v rámci svého zpravodaje Power On. Říká, že Apple se snaží udělat Apple Watch X tenčí než kdy předtím a měl by jim dát i nový magnetický systém pro uchycení a výměnu řemenů.

Přechod z posuvného systému na nový magnetický je samozřejmě výsledkem snahy ušetřit prostor a potenciálně uvolnit více vnitřního místa pro baterii. Tento systém by ale samozřejmě znamenal, že by nebyly aktuální řemeny ani tahy s tímto novým designem kompatibilní. Mezi další technologické pokroky, které by měly Apple Watch X přinést, patří micro-LED displej a senzory krevního tlaku. Pak je otázka, co konečně ta neinvazivní metoda měření cukru v krvi a to, jestli se jí někdy reálně dočkáme. Představit ji s takovýmto modelem, by určitě bylo velice příjemné.