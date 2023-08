iPhone SE 4. generace překvapí akčním tlačítkem, USB-C i OLED displejem 

O iPhonu SE se poslední dobou spekuluje čím dál více, kdy houstnoucí informace obvykle předesílají skutečný příchod produktu. Nyní prosáklo, že iPhone SE 4. generace dostane i akční tlačítko ve stylu iPhonů 15. Zmiňuje to alespoň únik od poslední dobou plodného Twitter účtu Unknownz21.

Už začátkem minulého týdne popsal iPhone SE 4. generace jako derivát iPhonu 14, což odpovídá i předchozím informacím od Ming-Chi Kua. Ve svém nejnovějším tweetu pak opakuje, že design bude skutečně vycházet právě z modelu iPhone 14, ne jak se dříve hojně řešilo z iPhonu XR. Zařízení bude mít USB-C i Face ID, od iPhonů 15 by pak měla novinka dostat akční tlačítko místo přepínače hlasitosti. Displej by měl být technologie OLED. Tím nejzajímavějším by měl být vlastní 5G modem Applu.

Podle všech těchto zpráv vypadá zařízení vlastně jako iPhone 14 na steroidech. Je otázka, kde jinde by mohl Apple ořezávat, aby se dostal na nižší cenovou. Samozřejmě to čekáme u fotoaparátů, u výkonu si to příliš dovolit nemůže, a pokud iPhone SE vyjde do příštího září, měl by mít stejný čip jako základní řada iPhonů 15. Třeba Apple překvapí a nové SE ukáže právě spolu s iPhony 15. Nebo překvapí ještě více, a právě model SE bude základní řadu zastupovat v plném rozsahu.