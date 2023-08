Recenze SmartCard: AirTag ukrytý do kreditní karty skrývá neomezené možnosti

Představte si kreditní kartu, která má oficiální podporu Apple Find My, jejíž baterie vydrží 12 měsíců a poté ji můžete nabít jednoduše tím, že ji položíte na bezdrátovou nabíječku. Představte si kreditní kartu, kterou dáte do jakékoli peněženky na světě a proměníte ji v chytrou peněženku, kterou už nikdy neztratíte, protože ji uvidíte ve svém iPhone. A když ji budete hledat, pak vám kromě iPhone a funkce Find My pomůže také to, že dokáže přehrávat zvuk a blikat. Zní to bláznivě, že ano? Ale ona skutečně existuje pod názvem SmartCard a my se na ni dnes podíváme.

SmartCard je skutečně velká jako klasická kreditní karta a to jak výškou a šířkou, tak i tloušťkou. Velký výhoda je, že neobsahuje žádný otvor, přes který by mohla do SmartCard proudit voda. Pokud tedy hledáte možnost, jak využít Find My například na Paddleboardu nebo Surfu, pak jste jej našli. Karta má sice oficiálně ochranu IPX7, což znamená, že vydrží v metru vody po dobu 30 minut a to jak ve sladké, tak i slané vodě, ovšem vzhledem k zpracování a konstrukci si troufám odhadnout, že vydrží mnohem, ale mnohem déle.

Karta sice obsahuje tlačítko, ale to je integrované pod samotným povrchem karty a není vidět, natož aby se přes něj mohla dovnitř dostat vlhkost. Kromě tlačítka pro párování pak karta nabízí také trojici miniaturních diod, které vás informují o stavu nabíjení, taktéž upozorní na režim párování a při vyhledávání karty blikají.

Na druhé straně karty je pak bod, který slouží k bezdrátovému nabíjení, které lze provádět na jakékoli Qi nabíječce nebo například přes MagSafe nabíječku. Karta je navíc magnetická, takže pokud máte nějakou nabíječku, která neleží na stole, ale jedná se například o stojánek, pak můžete svou Key Smart SmartCard nabíjet i na něm. Nabíjet však budete muset jednou za rok, protože zhruba 12 měsíců vám karta vydrží nabitá, poté ji jednoduše bezdrátově nabijete a to během pár desítek minut.

Kartu jednoduše spárujete stlačením tlačítka Find My s aplikací Find My ve vašem iPhone a následně umí vše, co klasický AirTag s jedinou výjimkou a to je místní hledání. Vysvětlovat princip AirTagu je zřejmě zbytečné, ale přece jen alespoň ve zkratce uvedu, že karta ani klasický AirTag nemají žádné GPS a spoléhají na ostatní iOS zařízení, která se pohybují v jejich okolí a díky tomu upozorní svého majitele na to, kde se zrovna nachází. Pokud tedy někde zapomenete například peněženku nebo kabelku, ve které máte SmartCard, pak pokud kolem ní projde někdo s iOS zařízením, automaticky se odešle její poloha do vašeho telefonu. Nastavit lze i takzvaný režim zapomenutí, kdy vás předmět upozorní na to, že jste se od něj vzdálili. Pokud navíc SmartCard ztratíte, lze ji přepnout do takzvaného režimu „ztracení“, kdy lidé v jejím okolí uvidí vaše kontaktní informace a zprávu o tom, že je karta ztracena.

Díky velikosti a tvaru skutečně můžete SmartCard vložit do jakékoli pěněženky nebo takzvaného card holderu, kde vám zabere jedno jediné místo pro kreditní kartu a máte ze své klasické pěněženky nebo card holderu okamžitě smart peněženku. Osobně mám ve všech svých vozech schovaný AirTag a i když mají satelitní zabezpečení a samozřejmě alarm, je to skvělý doplněk pro jejich sledování a proto mě napadlo vyměnit AirTag za SmartCard, kterou můžete například polepit nálepkou asistenční služby a jen tak vložit do kastlíku. Zloděje ani ve snu nenapadne, že by jej tato drobnost mohla sledovat.

Za mě osobně se jedná o nejelegantnější a nejkompaktnější řešení, jak ze své klasické peněženky udělat peněženku s funkcí Find My. Díky extrémně dlouhé výdrži baterie, kompaktnímu designu a voděodolnosti je SmartCard věc, kterou můžete využít na milion různých způsobů a je jen a jen na vás, který si zvolíte. Navíc stojí stejně jako klasický AirTag. Pokud tedy hledáte zajímavé řešení toho, jak něco neztratit nebo alespoň částečně ochránit, je tu SmartCard.