Recenze Govee RGBIC Wi-Fi Gaming Light Bars: efektní a výkonný společník vašeho počítače

Govee RGBIC Wi-Fi Gaming Light Bars je poměrně unikátní světelné řešení vašeho herního, či pracovního prostoru s ovladačem, pomocí kterého lze rychle a jednoduše přistupovat k základnímu nastavení jako je vypnutí či zapnutí systému, výběr barev a intenzity světla. Specialitou je pak tlačítko pro řízení hudbou. Jak již název napovídá oba prvky je také možné ovládat skrze Bluetooth a Wi-Fi 2,4 GHz prostřednictvím aplikace Govee Home dostupné na App Store i Google Play.

Co najdeme v balení?

Ne příliš velká černá krabice s efektním potiskem v sobě ukrývá další 3 menší, z nichž nejmenší obsahuje 12V napájecí adaptér, sadu 6 malých šroubků, odpovídající šroubovák a konečně kabel, který lze připojit k audio výstupu vašeho počítače pomocí 3,5mm Jack konektoru, ale zároveň disponuje rozbočkou, díky níž může světelná show pokračovat, i když si nasadíte sluchátka. V co do velikosti prostřední krabičce najdete chytrý ovladač a 2 kruhové podstavy pro obě světla. Prostor posledního a největšího boxu s potiskem jednoduchého postupu montáže zaujímají samotné světelné tyče s napevno umístěnými kabely opatřené konektorem USB a praktickou stahovací páskou usnadňující organizaci.

Montáž a ovládání

Postup montáže nepředstavuje nic složitého. Stačí vždy u každého ze světel odlepit krycí vrstvu na spodní straně, spojit ho se základnou a našroubovat upevňovací šroubky. Správný směr jde poměrně hezky vidět na krabici. LED mají směřovat dozadu, kam vede i výstupní kabel. Pak už stačí systém jen umístit povětšinou na stůl, zorganizovat kabeláž a začít si užívat skvělého výkonu a efektů, kterých jsou světla schopna.

Kontrola nad jednotlivými parametry pomocí chytrého ovladače je přímočará a přehledná. K dispozici jsou 4 tlačítka, jejichž funkce jsou znázorněny patřičnými podsvícenými symboly. Jak již bylo zmíněno úvodem, ovladač nabízí samozřejmě možnost zapnutí či vypnutí v pravém horním rohu, na téže straně, ale v dolní části se nachází přístup ke změně odstínu barev, jejichž variantu následně uživatel vybírá pomocí velkého otočného ovladače uprostřed. Totéž platí pro změnu intenzity v levém dolním rohu a zbývá magické tlačítko s ikonou noty, které na hudbu reaguje velmi dobře a v místnosti snadno vykouzlí atmosféru tanečního klubu.

Aplikace Govee Home

Po stažení Govee Home z App Store nebo Google Play aplikace prozkoumá dostupná zařízení v blízkosti. Následně je uživatel vyzván k vytvoření účtu Govee, jež probíhá rychle a bezproblémově. Dalším krokem je pak samotné párování se světlem, které se po dokončení procesu zobrazuje jako RGBIC Gaming Light Bars. Chcete-li naplno využít potenciál vzdáleného ovládání přes Wi-Fi, je třeba zadat informace o vaší domácí síti, ovšem pokud se rozhodnete je přeskočit, stále budete mít přístup k funkcím aplikace a ovládání světel skrze Bluetooth. Je velmi pravděpodobné, že budete vyzváni k updatu firmwaru, se kterým jsem osobně opět neměl žádný problém. Proběhl rychle a bez jakýchkoli chybových hlášek a podobně.

Konečně samotné ovládání světla skrze aplikaci je díky vizuálně poutavému rozhraní, i když je v angličtině, opravdu jednoduché a zábavné, přičemž nastavovat lze buď obě světelné tyče zároveň nebo každou zvlášť. Snad jen jednotlivé ovládací prvky by mohly být trochu větší, pročež by svými rozměry mohly lehce potrápit uživatele s většími prsty. Využití Govee Home poměrně citelně rozšiřuje možnosti nastavení. Ikona Efekt Lab skrývá skutečně úctyhodný počet odstínů barev, jež jsou vedle těch základních – Basic Colors uspořádány do skupin podle různých prostředí, nálad, ročních období nebo odstínů typických pro určité materiály. Ostatně se 16 miliony barev se není čemu divit.

Možnosti aplikace samozřejmě sahají mnohem dál, než jen k nastavení barevných nuancí nebo jasu, k dispozici je také časovač, díky čemuž vás může RGBIC Gaming Light Bars také budit nebo se spínat a vypínat ve vybraných časech. Velké ikony pod položkou Mode nabízejí možnosti: Music, Color, Scene a DIY, prostřednictvím kterého lze přizpůsobit chování světelného systému vybraným podmínkám a vytvářet uvnitř aplikace zkratky. Velmi zajímavá je nabídka opět přehledně uspořádaných scén, jež poskytují příjemný zážitek v podobě nejrůznějších efektů, přelévajícího a jinak se měnícího světla například ve stylu polární záře, duhy, plamene, meteoru a mnoha dalších.

Trocha technických údajů

Govee RGBIC Wi-Fi Gaming Light Bars se může pochlubit příkonem 24 W, životností až 50 000 hodin a již zmíněnými 16 miliony barev. Nabízí 62 scén a 8 režimů řízených zvukem, se kterým se dokáže synchronizovat. Nezanedbatelná je i kompatibilita s ekosystémem Razer Chroma RGB, prostřednictvím Govee Home v mobilním zařízení a aplikace Razer Synapse 3 a Govee Desktop v počítači, kterou ocení především nadšení hráči. Pokud jde o chytrou domácnost nechybí podpora Google Assistant a Amazon Alexa. Zařízení Govee lze ovládat též skrze Siri, pakliže vytvoříte patřičné zkratky v aplikaci Govee Home. Jak vyplývá z předchozího popisu, není nutné se omezovat jen na jedinou barvu, ale světelné tyče je možné rozdělit na jednotlivé barevné sekce.

Využití, dojmy a cena

Jak vyplývá ze samotného názvu, systém Govee RGBIC Wi-Fi Gaming Light Bars asi nejvíce osloví hráče. Uplatnění však najde i v pracovně grafika či jakéhokoli tvůrce obsahu, kde lze vsadit na efektnost i ideální nastavení odstínu, díky čemuž se, zvláště ve večerních a nočních hodinách, nebude záře monitoru nepříjemně prosazovat. I pozice po stranách televizoru systému sluší.

Osobně jsem vyzkoušel Govee RGBIC Wi-Fi Gaming Light Bars při přípravě grafických podkladů pozdě večer a při správném nastavení, je to opravdu příjemné. Překvapil mne výkon, který při 100% intenzitě na své poměrně malé rozměry, dokáže bez problémů poskytnout dostatečné osvětlení pro menší místnost, aniž by bylo nutné rozsvěcet jakékoli další zdroje.

I když není samozřejmě jediným systémem podobného typu, český trh mnoho konkurenčních a lepších řešení nenabízí. S cenovkou lehce pod 3 tisíci představuje Govee RGBIC Wi-Fi Gaming Light Bars zlatou střední cestu s velmi povedeným designem a kvalitním zpracováním.

