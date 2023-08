Nejzajímavější tržní pohyby v červenci: Nový meme stock, ropa i norská koruna

Tisková zpráva: Letošní turbulentní rok přináší opravdu zajímavé pohyby i v typicky pomalejších letních měsících. Analytici XTB pro Vás proto v tomto článku připravili šest instrumentů, které v posledních týdnech zaznamenaly ty největší růsty a poklesy:

Akcie

Jedním z největších hybatelů akciového trhu byly v červenci býci na akciích společnosti Tupperware, která vzrostla o neuvěřitelných 850 % a ačkoliv cena v posledních dnech zaznamenala pokles, stále si drží úctyhodný zisk více než 400 % v porovnání s cenou z 19. 7. 2023.

Akcie společnosti vyrábějící kuchyňské nádobí se díky short interestu (velkému počtu obchodníků sázejících na pokles ceny akcie), který dosahuje více než 25 %, dostaly do hledáčku meme stock investorů, kteří se rozhodli využít této příležitosti. Společnost se tak zařadila mezi populární akcie společností GameStop nebo Bed Bath & Beyond Inc. Vysoká expozice vůči krátkým pozicím způsobila aktuálně probíhající short squeeze.

Opačný problém zaznamenaly v červenci akcie biotechnologické společnosti Apellis Pharmaceuticals Inc. Ty během jediného měsíce poklesly o více než 71 %. Akcie se ocitly pod prodejním tlakem v důsledku zpráv o případech zánětu očí v souvislosti s léčbou geografické atrofie přípravkem Syfovre.

Komodity

V uplynulém měsíci se velmi dařilo ropě. Brent zaznamenal v červenci nárůst o více než 13 % a americká ropa WTI vzrostla o necelých 17 %. Pokud bychom pohyb počítali od změny trendu na konci června, dostáváme se na nárůst o více než 22 %. Ropné trhy pozitivně zareagovaly na oznámení o zvýšení ekonomických stimulů v Číně. Dalším důležitým aspektem růstu je snížení srpnové produkce ze strany Ruska a Saúdské Arábie. Právě Saúdové snížili v červenci a v srpnu produkci o 1 milion barelů denně. Americká banka Goldman Sachs očekává, že by se americká ropa WTI mohla kvůli vysoké poptávce a omezené nabídce z nýnějších 82 USD za barel posunout až k úrovni 86 USD za barel.

Ze zemědělských komodit pak za zmínku stojí kukuřice, která byla na cenové horské dráze prakticky celý červenec. Kukuřice si v druhé polovině měsíce připsala téměř 20% zisk mimojiné v reakci na pozastavení účasti Ruska na černomořských dohodách. Stalo se tak poté, co mluvčí ruského Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že část ujednání týkající se Ruska nebyla naplněna. Rusko je připraveno dohody obnovit, ale až dojde k blíže nespecifikovaným krokům namísto slibů a ujišťování.

Nicméně v posledních dnech se trend obrátil a dostáváme se znovu do oblasti lokálního dna.

Forex

I v sektoru měnových párů bylo živo. Americký dolar v uplynulém měsíci oslaboval vůči většině světových měn. Nejvýraznější pohyby byly zaznamenány na měnovém páru USDNOK, který hned na začátku měsíce poklesl o 8,9 %. Důvodem oslabení dolaru byla nová data o inflaci, která ukázala další zpomalení. Navíc trh již nyní zaceňuje první pokles úrokových sazeb Fedu v lednu 2024. Norská koruna naopak posílila v reakci na inflační data, která překvapila trh i centrální banku. Tempo růstu norských cen pokleslo méně než se očekávalo na 6,4 % meziročně, zatímco meziměsíčně inflace vzrostla o 0,6 %. Síla norské měny byla podpořena i růstem cen severomořské ropy Brent.

Americký dolar nicméně přes všeobecné oslabení dokázal posílit vůči maďarskému forintu. K nárůstu měnového páru USDHUF o téměř 9 % došlo v návaznosti na ponechání úrokových sazeb maďarskou centrální bankou na stávající úrovni 13 %. Maďarskému forintu navíc vůči americkému dolaru uškodil i negativní výhled na stav tamních veřejných financí.

