Nejnovější Assassin’s Creed: Valhalla a další 4 díly jsou na víkend ke stažení zdarma!

Pokud máte rádi hry ze série Assassin’s Creed alespoň tak jako my, máme pro vás vynikající zprávu. Ode dneška až do pondělí totiž Ubisoft v rámci akce Free Weekend uvolnil hned pět dílů této herní série zcela zdarma. Díky tomu si je tak můžete nejenže vyzkoušet, ale díky tomu, že jsou k dispozici poměrně dlouhou dobu, s trochou štěstí a vytrvalosti i celé projít. A že je z čeho vybírat!

K dispozici je celá řada dílů z asasínské série. Háček je však v tom, že se nabídka dílů liší platforma od platformy. Níže můžete mrknout na to, co je pro jakou platformu k dispozici:

PC:

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Connect a Epic Games Store)

Assassin’s Creed II (Ubisoft Connect)

Assassin’s Creed Brotherhood (Ubisoft Connect)

Assassin’s Creed Revelations (Ubisoft Connect)

PlayStation 4 a PlayStation 5:

Assassin’s Creed Valhalla

Xbox One a Xbox Series X/S:

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed II

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Revelations

Počítačové verze lze stáhnout přes Epic Games Store v případě Valhally, popřípadě přes launcher Ubisoft Connect, ve kterém dostupné díly zdarma uvidíte. Co se pak týče konzolových verzí, stačí navštívit digitální herní obchody na nich, ve kterých budou bezplatné verze (samozřejmě i takto označené) snadno k dohledání. Jak však zaznělo výše, hrát můžete jen ode dneška, čili 10. srpna. do pondělí 14. srpna. Času nazbyt tedy moc není. Pokud by vás pak daný díl chytil natolik, že by se vám s ním po skončení bezplatného hraní loučilo stěží, půjde jej samozřejmě koupit a pokračovat ve hraní tam, kde jste skončili.