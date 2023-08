Recenze TCL 65C845: Povedená televize po všech směrech

Na našem magazínu se sice věnujeme testování televizí sporadicky, když nám však TCL nabídlo možnost vyzkoušet si jeden z jeho top modelů, konkrétně 65C845, byl by hřích tuto nabídku odmítnout. A protože nám dělá doma tato televize již nějakou dobu společnost, rád bych vám vylíčil jak na mě působí coby na běžného televizního uživatele, byť na druhou stranu milovníka technologií.

Technické specifikace

Věřím, že pokud jste se do čtení této recenze pustili, pravděpodobně do jisté míry víte, co TCL 65C845 nabízí, protože přemýšlíte nad jejím nákupem. Přesně z toho důvodu proto nebudu uvádět kompletní technické specifikace tohoto produktu, ale vypíchnu jen ty nejdůležitější s tím, že pokud by vás přeci jen zajímaly veškeré technické specifikace, mrkněte například sem (proklik Alza), kde naleznete vše potřebné.

Tak tedy, TCL 65C845 je QLED televizí s Mini LED podsvícením, rozlišením 4K, podporou HDR či jasem 2000 nitů. K dispozici je zde rovněž 144Hz obnovovací frekvence či vnitřní audio systém ONKYO podporující Dolby Atmos. Jak již název napovídá, tento model má úhlopříčku 65“, tedy 165 cm, avšak k dispozici jsou i modely s úhlopříčkou 55“, 75“ a 85“, takže si na své přijde snad naprosto každý.

Srdcem televize je obrazový procesor AiPQ 3.0, který se stará nejen o její „provoz“, ale taktéž o upscaling, díky kterému byste si tak měli užít pořady vysílané v horším rozlišení lépe, než kdykoliv předtím. Co se pak týče dalších vychytávek , samozřejmostí je WiFi konektivita či ethernetový port, čtyři HDMI 2.1 s podporou VRR, DVB-T2/C/S2 tuner či audio 2.1 s výkonem 2x 20W + 20W.

Pokud vás zajímá operační systém televize, jelikož se samozřejmě jedná o Smart TV, v televizi běží konkrétně Google TV, takže si zejména Androiďáci přijdou na své. Samozřejmostí je pak to dostupnost řady předinstalovaných aplikací v čele s Netflixem, YouTube, Amazon Prime či Apple TV+. Další lze stáhnout z Google Play s tím, že k dispozici je vnitřní paměť 20,9 GB. Pro více detailů už ale skutečně raději zavítejte jinam, protože zrovna u televizí bychom tu byli při vyjmenovávání všech specifikací ještě hodně dlouho.

Design

Možná se mnou nebudete souhlasit, ale myslím si, že kromě technických specifikací je u televize velmi důležitý i její design, protože se jedná o výraznou součást interiéru našich domovů. Přesně z tohoto důvodu si tak jen stěží lze představit, že by člověk sáhl po televizi, která by sice měla vynikající technické specifikace, ale designově by se mu nelíbila. Zrovna u tohoto modelu si však troufám říci, že se bude líbit snad každému. To proto, že u ní TCL dokázal nasadit extrémně úzké rámečky kolem obrazovky, díky čemuž tak tělo televize jako takové vlastně skoro nevidíte. Jedinou více viditelnou částí tohoto modelu je tak ve výsledku podstavec, který je však naštěstí zpracován velmi elegantně a zároveň minimalisticky, Pokud jste tedy příznivci televizí usazených na nábytku, myslím si, že s podstavcem mít problém nebudete. A pokud počítáte s tím, že televizi pověsíte na zeď, což je samozřejmě možné, pak si můžete být jisti tím, že uvidíte prakticky jen obraz lemovaný miniaturními rámečky. A to je prostě super.

Fotogalerie TCL C84_repre TCL 65C845 TCL 65C845 TOP View TCL 65C845 SIDE view TCL 65C845 Google TV Vstoupit do galerie

Testování

Ještě než se pustím do popisu toho, jaký na mě udělala televize dojem, v krátkosti se vám dovolím přiblížit to, co to vlastně technologie Mini LED u televizí je. Mini LED televize jsou novou formou televizních obrazovek, které využívají miniaturní LED (svítivé diody) jako zdroj podsvícení.

Tradiční LED televize (známé také jako LED-LCD televize) používají panel s kapalinovými krystaly (LCD) pro vytváření obrazu a LED diody umístěné za nebo na boku LCD panelu pro podsvícení. Mini LED televize vylepšují tento koncept tím, že používají mnohem menší LED diody (obvykle méně než 0,2 mm) a umisťují je za obrazovým panelem v tisících až milionech zón.

Tato technologie nabízí několik výhod:

Lepší zónování : Mini LED televize poskytují preciznější zónování podsvícení. To znamená, že obrazový panel je rozdělen do mnoha malých zón, které mohou být nezávisle ovládány pro zvýšení kontrastu a snížení „zamračení“ obrazu, které bylo známé u některých tradičních LED televizí.

: Mini LED televize poskytují preciznější zónování podsvícení. To znamená, že obrazový panel je rozdělen do mnoha malých zón, které mohou být nezávisle ovládány pro zvýšení kontrastu a snížení „zamračení“ obrazu, které bylo známé u některých tradičních LED televizí. Vyšší kontrast : Díky lepšímu zónování dokážou mini LED televize poskytnout vyšší kontrastní poměr mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu, což zlepšuje kvalitu a hloubku zobrazení.

: Díky lepšímu zónování dokážou mini LED televize poskytnout vyšší kontrastní poměr mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu, což zlepšuje kvalitu a hloubku zobrazení. Lepší jas : Mini LED televize často nabízejí vyšší jas, což je výhodné pro sledování v prostorách s vysokým osvětlením nebo za denního světla.

: Mini LED televize často nabízejí vyšší jas, což je výhodné pro sledování v prostorách s vysokým osvětlením nebo za denního světla. Menší tloušťka : Díky použití menších LED diod mohou být televizní panely tenčí.

: Díky použití menších LED diod mohou být televizní panely tenčí. Potenciál pro redukci ghostingu: Díky rychlejší odezvě mini LED diod mohou být redukovány nežádoucí efekty jako „ghosting“ nebo „motion blur“ u rychlých pohybů obrazu.

Jak tedy můžete sami vidět, výhod mají Mini LED televize poměrně dost. Na druhou stranu si je třeba objektivně přiznat, že nic není úplně růžové a to platí bohužel i zde. Počítejte tedy s tím, že zatímco podání barev jako takových je u tohoto modelu velmi dobré, taková černá se logicky s OLED televizemi nedá moc porovnat, protože zatímco OLED černou zobrazuje vypnutím pixelů, Mini LED se jí snaží zobrazit svícením, což jde zcela proti principu černé. Holt, každá technologie má své.

A jaká je tedy televize v praxi? Musím říci, že velmi dobrá. Osobně se řadím mezi ty uživatele, kteří televizi využívají poměrně ve velkém a to jak ke sledování klasického televizního vysílání, tak i ke sledování streamovacích služeb či hraní her na herní konzoli, konkrétně pak v mém případě Xboxu Series X. Za posledních několik týdnů jsem si tedy mohl řádně vyzkoušet všechny tyto faktory a nyní mohu říci, že mě nenapadá moc negativ, které by stály za zkritizování. Podání obrazu je u tohoto televizoru na velmi vysoké úrovni, kterou můžete samozřejmě ještě zvýšit tím, že si při sledování specifického obsahu přenastavíte obrazový režim televize. Tuto věc sice bytostně nenávidím a standardně se na vše dívám ve standardním obrazovém režimu bez ohledu na to, co právě na obrazovce běží, ale musím říci, že když jsem si v posledních týdnech s obrazovými režimy hrál, uznávám, že při správném nastavení je požitek ze sledování podstatně vyšší než když tuto možnost ignorujete.

Přemýšlím, kde s chválením vlastně začít, protože pozitiv při testování jsem našel opravdu dost. Začít asi můžu upscallingem, který mi přijde na velmi vysoké úrovni. Možná mi to nebudete skoro až věřit, ale když jsem na tomto televizoru koukal na starší pořady, které jsem viděl v minulosti na méně kvalitních televizích, obrazový projev byl skutečně lepší a to ve všech směrech, nejvíce pak v ostrosti a rozlišení. Člověk si díky tomu rázem všimne daleko více detailů a celkově je tedy tato vychytávka velmi příjemná. U top snímků dnešní doby typu Avatar 2 zase musím vypíchnout grandiózní podání barev, vynikající HDR, parádní jas a co mě možná překvapilo nejvíce, i opravdu dobrý zvuk. Právě zvukový projev televizí je obecně jejich největší bolístkou a už nesčetněkrát jsem zažil, že zatímco z hlediska kvality obrazu byla určitá televize opravdu skvělá, kvůli mizernému zvuku bylo její finální hodnocení podstatně horší, protože byla bez soundbaru nevyužitelná. Zde si ale troufám říci, že soundbar je minimálně pro méně a středně náročné uživatele zbytečností.

A jak se na televizi hraje? Ani zde vás ve výsledku nepřekvapím. Ono to totiž vlastně ani příliš nejde, jelikož už jen to, že televize disponuje HDMI ve verzi 2.1 a podporou VRR je skvělým příslibem vskutku parádního herního zážitku. Když navíc konzoli s televizí propojíte a zapnete jí, televize se sama přepne do herního režimu, který je zaměřen na co nejnižší odezvu a další aspekty, které mají hráčům hraní zpříjemnit. Díky tomu všemu tedy můžete počítat s tím, že si svou hru užijete opravdu naplno. Já si v posledních týdnech zahrál celou řadu titulů počínaje rychlým Call of Duty: Warzone, pokračujíc přes klidnější stealth akce typu Assassin’s Creed a konče sportovními tituly FIFA či NHL s tím, že jsem ani jednou nenarazil na něco, co by mě jakkoliv štvalo. Obrazový projev, odezva či ozvučení je totiž i u hraní na velmi vysoké úrovni, která dle mého potěší i ty nejnáročnější uživatele. Jen pro představu, osobně mám odehraných docela dost hodin na špičkové OLED televizi od LG a hraní na levnější TCL 65C845 mě v žádném případě neuráželo, ba právě naopak jsem si jej užíval naprosto stejně.

Pochvalu si však nezaslouží jen obraz. Jakožto jablíčkář totiž oceňuji i to, že TCL nabízí u tohoto modelu podporu Apple AirPlay 2 a HomeKitu, takže lze na televizi jednak jednoduše streamovat obsah z vašeho iPhonu či jiného zařízení, ale taktéž jí můžete ovládat přes aplikaci Domácnost, což osobně jakožto fanoušek Smart Home řešení kvituji. Jasně, v obou případech se jedná o drobnosti, ale jsou to přesně ty drobnosti, které člověka zkrátka potěší.

Resumé

Jak tedy televizi TCL 65C845 závěrem zhodnotit? Upřímně, už teď mě mrzí, že jí budu muset po testování vrátit. Obrazově mi totiž přijde opravdu zdařilá, zvukově jakbysmet a marně přemýšlím nad tím, zda mě vlastně vůbec v něčem zklamala. Je sice pravda, že jsem spíš nenáročným uživatelem, který ani zdaleka nevyužívá plný potenciál této televize, avšak to, co jsem si vyzkoušel, mě přesvědčilo o tom, že do tohoto modelu se rozhodně vyplatí jít. Pokud tedy přemýšlíte nad pořízením nové televize, nebojte se TCL 65C845 zařadit do užšího výběru a ještě něco si o ní načtěte, popřípadě se na ní stavte někam mrknout, ať si ověříte, že vám její obrazový projev sedí. Ale věřím, že bude!

TCL 65C845 můžete zakoupit zde