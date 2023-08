Niceboy představuje další novinky v péči o zuby, vlasy i vousy

Komerční sdělení: Niceboy představuje hned několik novinek do svého portfolia produktů v kategorii péče o tělo. V oblasti ústní hygieny je to sonický kartáček Niceboy ION Sonic Lite a sonický kartáček pro děti Sonic Kids. Řadu vysoušečů vlasů doplňuje o fén Niceboy ION AirSonic POP, který je k dostání hned ve čtyřech barevných variantách. Do úplně nové kategorie holicích strojků pak značka vstupuje s holicím strojkem/zastřihovačem Niceboy ION AirBlade.

Niceboy ION Sonic Lite a Sonic Kids

Sonická technologie pro dokonalou ústní hygienu

Kartáčky Niceboy ION Sonic Lite a Sonic Kids jsou vybaveny sonickou technologií, která nabízí vysokou frekvenci vibrací 60 000 kmitů za minutu. Tato technologie umožňuje důkladnější čištění zubů i odstraňování nečistot ve srovnání s tradičními kartáčky. Současně by měla zajišťovat i vyšší šetrnost k zubům a dásním, protože při čištění nedochází k obrušování povrchu zubů. Kartáčky jsou navíc vybaveny speciálním režimem s nižší intenzitou vibrací, který je vhodný pro citlivé zuby.

Inovativní hlavice různých tvrdostí s DuPont štětinami

Hlavice sonických kartáčků Niceboy ION Sonic Lite a Kids jsou osazeny kvalitními DuPont štětinami, které jsou odolné vůči opotřebení a zároveň šetrné k zubům. Přičemž kartáček Niceboy ION Sonic Lite je dodáván se třemi druhy hlavic, které jsou k dispozici ve variantách soft, medium a hard. Tímto výběrem si můžete přizpůsobit péči o zuby svým individuálním potřebám a citlivosti dásní. V balení dětského kartáčku Sonic Kids pak najdete ultrasoft hlavici, určenou pro citlivý dětský chrup. Hlavici můžete kdykoli snadno vyjmout a dle potřeby vyměnit za novou.

Chytré technologie pro efektivní čištění

Kartáčky jsou vybaveny třemi čistícími módy (pro citlivé dásně, bělení zubů a obecné čištění), které uživatelům umožňují přizpůsobit čištění individuálním potřebám. Kartáčky Sonic Lite a Kids disponují také automatickou pamětí, která si zapamatuje poslední použitý režim a po zapnutí kartáčku jej opět aktivuje. Kartáčky současně disponují i časovačem, který uživatelům pomáhá dodržet dostatečnou dobu čištění. Kartáčky jsou plně vodotěsné (stupeň krytí IPX7), což znamená, že se o něj nemusíte obávat při používání ve vlhkém prostředí, například při sprchování.

Sonický kartáček Niceboy ION Sonic Lite je k dispozici ve dvou barevných variantách – černé a bílé. Dětský kartáček Sonic Kids je v bílém provedení a je navíc dodáván se sadou barevných samolepek pro osobní personalizaci kartáčku.

Klíčové vlastnosti:

Sonická technologie s frekvencí vibrací 60 000 kmitů za minutu

Speciální režim s nižší intenzitou vibrací pro citlivé zuby

Hlavice s DuPont štětinami ve stupních tvrdosti soft, medium a hard (pro Sonic Lite) a ultrasoft (pro Sonic Kids)

Vyměnitelné hlavice s optimalizovaným tvarem a rozmístěním štětin pro důkladné čištění i na obtížně dostupných místech

Různé čistící módy pro přizpůsobení péče o zuby (citlivé dásně, bělení zubů, obecné čištění)

Automatická paměť pro uchování posledně použitého režimu

Časovač pro sledování dostatečné doby čištění a rovnoměrného pokrytí úst

Ergonomický design s technologií odhlučnění

Plně vodotěsné provedení (stupně IPX7) pro bezpečné používání ve vlhkém prostředí

Dlouhá výdrž baterie až 40 dní na jedno nabití.

Kartáček Niceboy ION Sonic Lite pořídíte za 599 Kč a Sonic Kids za 499 Kč.

Více informací na www.niceboy.cz

Niceboy ION AirSonic POP

Výkonný fén pro snadné vysoušení a styling vlasů

Fén Niceboy ION AirSonic POP disponuje motorem o příkonu 1400 W, kontrolou teploty a rychlosti vzduchu, dlouhým kabelem a bezpečnostní pojistkou. Jeho kompaktní design a lehká konstrukce umožňují pohodlné držení a snadnou manipulaci během úpravy vlasů. Díky svému malému rozměru je navíc ideální i pro cestování.

Pohodlí a bezpečnost

Fén Niceboy ION AirSonic POP je navržen tak, aby nabízel maximálně snadné a intuitivní používání. Na výběr máte dvě rychlosti proudění vzduchu a teploty, abyste měli plnou kontrolu nad procesem vysoušení a stylingem vlasů. Fén je dále vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí, která chrání fén i vaše vlasy před případným poškozením. Na trhu je k dostání hned ve čtyřech barevných variantách.

Klíčové vlastnosti:

Motor s příkonem 1400 W

Možnost kontroly teploty a rychlosti vzduchu

Dlouhý přívodní kabel o délce 1,7 metru

Bezpečnostní pojistka proti přehřátí

Odlehčený design pro minimalizaci únavy rukou během úpravy vlasů

Kompaktní rozměry pro snadné přenášení během cestování

Elegantní a minimalistický design ve čtyřech dostupných barevných variantách

Fény Niceboy ION AirSonic POP pořídíte za 599 Kč.

Více informací na www.niceboy.cz

Niceboy ION AirBlade

Jedno řešení pro snadnou úpravu tváře i těla

Holicí strojek a zastřihovač Niceboy ION AirBlade v sobě kombinuje výkon, všestrannost i pohodlí. Je ideální volbou nejen pro použití na obličej, ale i pro úpravu celého těla. Jeho hrany s ochranou proti pořezání a speciálně upravené břity zajišťují bezpečnost a šetrnost k pokožce. Dvoustranný břit umožňuje holení v obou směrech. Holicí strojek je navíc vodotěsný, což znamená, že ho můžete používat i ve sprše. Balení obsahuje také praktické nástavce o délkách 1 mm, 3 mm a 5 mm, které vám umožní upravit váš vzhled přesně podle vašich představ.

Snadná údržba a používání

Kromě všestrannosti nabízí Niceboy ION AirBlade také jednoduchou údržbu. Celé tělo je omyvatelné, což usnadňuje odstranění zbytků vlasů a nečistot. Holicí strojek je vybaven USB-C nabíjením, které zajišťuje rychlé nabíjení. S výdrží 90 minut vám Niceboy ION AirBlade poskytne dostatečný čas pro důkladné holení a úpravu bez přerušení. Je dodáván s praktickým cestovním obalem, který zajišťuje ochranu a pohodlné přenášení během vašich cest.

Klíčové vlastnosti:

Zaoblené hrany a ochrana proti pořezání pro snadné použití na citlivých oblastech obličeje i těla

Dvoustranný břit umožňující holení v obou směrech

Vodotěsný design pro použití ve sprše

Výdrž baterie až 90 minut na jedno nabití

Součástí balení jsou nástavce o délkách 1 mm, 3 mm a 5 mm

Dobíjení pomocí USB-C kabelu

Jednoduchá údržba díky omyvatelnému tělu

Dodáváno s praktickým cestovním obalem

Holicí strojek Niceboy ION AirBlade pořídíte za 899 Kč.