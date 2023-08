Jak nastavit iPhone, abyste zbytečně neplatili za mobilní data v zahraničí víc než musíte

Léto je mimo jiné časem cestování. Již dávno sice neplatí, že i za volání či SMS zprávy z destinací pár set kilometrů za hranicemi ČR zaplatíte operátorům nekřesťanské částky, nicméně určité riziko tu stále je. A není bohužel tak daleko, jak by si leckdo mohl myslet. Existuje ale jednoduchý způsob, jak telefon nastavit tak, aby bylo riziko placení vyšších částek za mobilní služby než je třeba, sraženo na minimum.

Jistě víte, že se mobilní služby v zahraničí platí podle toho, kam cestujete. Pokud cestujete do zemí v Zóně 1, můžete být naprosto v klidu – za mobilní služby se tu totiž platí stejně jako v Česku, což jinými slovy znamená, že nezaplatíte ani o korunu víc než kolik běžně za tarif platíte. V Zónách 2 a 3 se však už ceny liší, přičemž přesné ceny je třeba si zjistit přímo u vašeho operátora. Země v jednotlivých Zónách vypadají takto:

Zóna 1

Azory (Portugalsko)

Belgie

Bulharsko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Francouzská Guyana

Gibraltar (Velká Británie)

Guadeloupe (Francie)

Chorvatsko

Irsko

Island

Itálie

Kanárské ostrovy (Španělsko)

Kypr

Lichtenštejnsko

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Madeira (Portugalsko)

Maďarsko, Malta

Martinik (Francie)

Německo

Nizozemí

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Réunion (Francie)

Rumunsko

Řecko

San Marino

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Vatikán (Itálie)

Velká Británie

Ukrajina

Zóna 2

Albánie

Americká Samoa

Americké Panenské ostrovy

Andorra

Anguilla

Antigua a Barbuda

Aruba

Austrálie

Bahamy

Barbados

Bělorusko

Bermudské ostrovy

Bonaire

Bosna a Hercegovina

Britské Panenské ostrovy

Černá Hora

Čína

Curacao

Dominika

Dominikánská republika

Egypt

Faerské ostrovy

Grenada

Grónsko

Guam

Haiti

Indie

Izrael

Jamajka

Japonsko

Jihoafrická republika

Jižní Korea

Kajmanské ostrovy

Kanada

Kosovo

Maroko

Mexiko

Moldavsko

Montserrat

Nizozemské Antily

Nový Zéland

Palestina

Portoriko

Samoa

Severní Makedonie

Singapur

Srbsko

Svatá Lucie

Svatý Kryštof a Nevis

Svatý Vincenc a Grenadiny

Švýcarsko

Trinidad a Tobago

Tunisko

Turecko

Turks&Caicos

Ukrajina

USA

Vietnam

Západní Samoa

Zóna 3

Afghánistán

Alžírsko

Angola

Argentina

Arménie

Azerbajdžán

Bahrajn

Bangladéš

Belize

Benin

Bhútán

Bolívie

Botswana

Brazílie

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Čad

Chile

Cookovy ostrovy

Demokratická republika Kongo

Džibutsko

Ekvádor

Eritrea

Etiopie

Falklandy

Fidži

Filipíny

Francouzská Polynésie

Gabon

Gambie

Ghana

Gruzie

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Honduras

Hongkong

Indonésie

Irák

Irán

Jemen

Jordánsko

Kambodža

Kamerun

Kapverdy

Katar

Kazachstán

Keňa

Kiribati

Kolumbie

Kostarika

Kuba

Kuvajt

Kyrgyzstán

Laos

Lesotho

Letadla

Libanon

Libérie

Libye

Lodě

Macao

Madagaskar

Malajsie

Malawi

Maledivy

Mali

Malta Maritime Services

Mauricius

Mauritánie

Mongolsko

Mozambik

Myanmar

Namibie

Nepál

Niger

Nigérie

Nikaragua

Norfolk (ostrov)

Nová Kaledonie

Omán

Pákistán

Panama

Papua-Nová Guinea

Paraguay

Peru

Pobřeží slonoviny

Republika Kongo

Rovníková Guinea

Rusko

Rwanda

Šalamounovy ostrovy

Salvador

Saúdská Arábie

Senegal

Seychely

Sierra Leone

Somálsko

Spojené arabské emiráty

Srí Lanka

Středoafrická republika

Surinam

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Svazijsko

Tádžikistán

Tanzánie

Tchaj-wan

Thajsko

Togo

Tonga

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Východní Timor

Zambie

Zimbabwe

Byla by však chyba si myslet, že pokud cestujete do zemí ze Zóny 1, není třeba se o ceny mobilních služeb vůbec starat. Pravdou totiž je, že řada zemí ze Zóny 1 (logicky) sousedí se zeměmi ze Zóny 2. Háček je v tom, že pokud se budete pohybovat na hranicích země v Zóně 1, váš smartphone se může automaticky přepojit k operátorovi ze země v Zóně 2. Ostatně, každý z nás asi v Česku zažil, že se pohyboval například někde na horách a tak podobně, ale stále na území ČR, nicméně i přesto mu přišla SMS informujícího, že je nyní v síti německého, polského, rakouského či slovenského operátora. Tak přesně tohle se může stát i v zahraničí a vás to může stát nemalé peníze. Řešení je přitom relativně jednoduché.

Abyste měli 100% jistotu, že se vám telefon automaticky nepřipojí k síti operátora ze Zóny 2, stačí, když na iPhonu otevřete Nastavení – Mobilní data – Výběr sítě – a zde deaktivovat možnost „Automaticky“. Jakmile tak učiníte, bude vždy výběr operátora na vás a vy tedy můžete být v tomto směru klidní.

Druhou možností, kterou však nemá k dispozici naprosto každý, je možnost blokace mobilních dat mimo EU přímo v aplikaci operátora. Pokud tuto možnost vaše aplikace operátora nabízí a vy si ji v ní deaktivujete, můžete si tím pádem nechat aktivní automatickou volbu výběru sítě.