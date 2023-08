Zdá se, že na poli handheldových konzolí přibude další hráč. Podle zdrojů má Lenovo v plánu představit konzoli zvanou Legion Go, která by tak měla být přímým konkurentem Steam Desku a pochopitelně ROG Ally od společnosti Asus. Zařízení od Lenova by mělo mít oproti konkurenci o palec větší úhlopříčku. O hardwaru se toho moc neví, nicméně přístroj má disponovat čipem z řady AMG Phoenix. Uvidíme, zda tedy Lenovo něco odhalí. Pokud zařízení uvidíme, dorazí s Windows 11.