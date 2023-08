Úřady nechaly odstranit Muskovo svítící X

Včera jsme vás informovali, že obyvatele San Francisca trápí Muskovo jasně svítící X na centrále společnosti. Případem se ihned začal zabývat tamní stavební úřad, který obyvatelům pomohl. Dorazila totiž stavební firma, která logo ze střechy odmontovala. Tím ale kauza nekončí, neboť město má v plánu po společnosti X peníze vynaložené na odstranění loga vymáhat.

X sign on San Francisco Twitter building is down after city blowback. The removal came just 3 days after the sign was installed, due to being in violation of San Francisco’s Department of Building Inspection codes. The city’s building complaint tracker showed the company blocked… pic.twitter.com/BawNH0aUgi

— ∼Marietta (@MariettaDaviz) July 31, 2023