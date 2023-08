Superúplněk: Jak jej co nejlépe vyfotit na smartphone

Během srpna se na nebi objeví hned dvakrát superúplněk, přičemž ten první vyjde už dnes – tedy 1. srpna. Pokud si tedy libujete ve sledování noční oblohy, dnes byste si měli užít velmi hezkou podívanou – tedy samozřejmě za předpokladu, že bude dobrá viditelnost, kterou bohužel však nyní nelze vzhledem k počasí venku zaručit. Nicméně pokud se počasí přeci jen umoudří a viditelnost bude dobrá, byla by škoda se na superúplněk jednak nepodívat, ale třeba si jej u té příležitosti i nevyfotit. Jak na to?

Pozor na světlo z města

Při focení jakéhokoliv objektu na obloze je nutné, abyste se dostatečně vzdálili od světla, které produkují města či vesnice – tímto totiž vzniká tzv. světelný ruch. Ten osvítí oblohu, čímž dochází k tomu, že objekt nelze tolik vidět. Buď se tedy z města vzdalte co možná nejdál to půjde, ideálně na nějakou louku, anebo se otočte tak, ať je město zády k vám. Takto docílíte toho, že obloha nebude osvícená světelným ruchem a vy tak budete schopni lépe zaostřit. Samozřejmě berte v potaz také počasí – pokud je zataženo, tak nemá cenu někam chodit. Doma zůstaňte i v případě bouřky, kdy si navíc zahráváte s tím, že do vás může udeřit blesk.