Coinbase má podle SEC zastavit obchodování se vším kromě bitcoinu

Komise pro cenné papíry v USA měla v minulém měsíci požádat Coinbase, aby přestala, až na bitcoin, se vším obchodovat. CEO Coinbase k případu sdělil, že Komise sdělila, že vše kromě bitcoinu je v jejích očích cenným papírem. Když chtěla Coinbase vysvětlení, Komise sdělila, že nic nebude vysvětlovat. Vše se odehrálo těsně před žalobou na největší krypto burzu.

JUST IN – The SEC told Coinbase “you need to delist every asset other than bitcoin.”

“We believe every asset other than #bitcoin is a security.” pic.twitter.com/wlG6J6qew1

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 31, 2023