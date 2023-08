Apple Watch SE 3 letos nedorazí

Jelikož byla první i druhá generace Apple Watch SE mezi uživateli velmi slušně oblíbená, nejeden jablíčkář se začal v posledních dnech a týdnech ptát na to, zda letos Apple nepočítá s vydáním třetí generace tohoto modelu, kterým na jejich úspěch naváže. Odpověď na tuto otázku přinesl nyní velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje patří dlouhodobě mezi nejlepší vůbec. Pozitivní zprávy však bohužel nepřináší.

Gurmanovy zdroje prozradily konkrétně to, že i přes oblibu Apple Watch SE 2 nepočítá kalifornský gigant s tím, že by třetí generaci tohoto modelu představil světu již letos. Namísto toho má i nadále plánovat jeho vydávání ve dvouročních intervalech, což znamená, že Apple Watch SE 3 dorazí až na podzim příštího roku. S ohledem na tuto skutečnost je proto i prakticky nemožné předpovídat, co si pro ně Apple připraví, jelikož je možné, že to zatím neví ani on sám. Letošní podzim tedy přinese z hlediska Apple Watch „jen“ modely Series 9 a Ultra 2, přičemž v obou případech se očekává nasazení výkonnějšího procesoru, který oběma modelům přinese mimo jiné i delší výdrž baterie díky jeho energetické úspornosti.