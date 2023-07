FIXED představil lokátor s podporou Apple Najít. Je levnější než AirTag a i v černé

FIXED není v oblasti lokátorů nováčkem. Nový FIXED Tag navazuje na své předchůdce, přičemž první z nich, pojmenovaný SMILE, spatřil světlo světa již v roce 2016. Lokátor SMILE se v roce 2020 dočkal svého následovníka, produktu SMILE Pro, který měl ve své době zajímavou vychytávku v podobě zabudovaného pohybového senzoru, funkci rodinného sdílení nebo zobrazení poslední známé polohy na mapě. O rok později pak FIXED na crowdfundingové platformě Indiegogo úspěšně oslovil investory a vyvinul chytrý lokátor FIXED Sense, který pracuje s teplotním a vlhkostním senzorem. FIXED později investoval i do lokátorů s technologií IoT, která je na vzestupu. Tato cesta se ale ukázala jako slepá.

„Když Apple představil síť Find My, uvědomili jsme si, že jde o technologii, která by mohla změnit způsob, jakým společnosti lokalizují osobní předměty, jako jsou klíče, peněženky, zavazadla a kola.“, říká Daniel Havner, jeden ze zakladatelů společnosti FIXED, který je zodpovědný za směr, kterým se značka FIXED ubírá. „Využití sítě Apple Find My umožňuje stovkám milionů zařízení Apple detekovat signály Bluetooth ze ztraceného FIXED Tagu a předat polohu zpět jeho majiteli, a to vše na pozadí, anonymně a soukromě. Brzy představíme bezdrátově nabíjenou kartu ve velikosti platební karty, která bude ideální pro ochranu peněženek. Věříme, že se Smart kategorie brzy připojí k již existujícím ziskovým produktovým kategoriím značky FIXED.”, dodal Daniel Havner.

Síť Apple Find My, složená ze stovek milionů zařízení Apple, poskytuje snadný a bezpečný způsob, jak lokalizovat kompatibilní osobní předměty pomocí aplikace Find My na iPhonech, iPadech, Macích nebo pomocí aplikace Find Items na hodinkách Apple Watch. Pro použití Find My je vyžadován iOS 14.5, iPad OS 14.5, Mac OS Big Sur 11.1 a Watch OS 8.0 nebo novější. Program Find My pro příslušenství umožňuje třetím stranám integrovat lokalizační funkce do svých produktů a uživatelé tak mohou prostřednictvím aplikace Find My tyto produkty, jako je i FIXED Tag, lokalizovat a sledovat, i když právě nejsou v jejich blízkosti. Síť Find My je anonymní a používá pokročilé šifrování, což znamená, že nikdo (ani Apple nebo FIXED) si nemůže zobrazit polohu vašich předmětů.

FIXED Tag je dostupný v bílé či černé barvě s barevně sladěným kovovým rámečkem. FIXED si zakládá na jednoduchosti v používání. Po vyjmutí z obalu tak uživatel pouze zacvakne přiloženou karabinu do očka v horní části FIXED Tagu a okamžitě ho může připevnit na cokoli, co potřebuje ohlídat, ať už jde třeba o batoh, klíče či peněženku. Pro používání FIXED Tagu není potřeba instalovat žádnou novou aplikaci. Polohu Tagu si může uživatel kdykoliv jednoduše zobrazit v aplikaci Find My na nejen na iPhonu, iPadu, ale i Macu či hodinkách iWatch.

Samotný FIXED Tag je voděodolný, má certifikaci IP66 a je napájen vyměnitelnou baterií s výdrží až 1 rok. Nový FIXED Tag je již v distribuční síti s doporučenou maloobchodní cenou 699 Kč.

